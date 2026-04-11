In Sardegna ci sono realtà che segnano il tempo, perché crescono insieme alle persone, alle città e alle abitudini quotidiane. CFadda compie 146 anni e celebra un legame costruito giorno dopo giorno, non solo attraverso i negozi, ma attraverso le persone. Nata come attività di prossimità, CFadda ha attraversato epoche diverse, passando di generazione in generazione e adattandosi ai cambiamenti del territorio: dalle esigenze delle famiglie alle evoluzioni del settore, dal fai-da-te “di necessità” al bricolage come passione, fino a una casa sempre più attenta a comfort, efficienza e cura degli spazi. È una storia fatta di lavoro quotidiano, di ascolto dei clienti e di una presenza costante nei territori: la stessa presenza che, negli anni, ha contribuito alla vita commerciale dei centri sardi, diventando un punto di riferimento per famiglie, artigiani e imprese che, ogni giorno, costruiscono, rinnovano e si prendono cura degli ambienti domestici.

Ogni negozio CFadda porta con sé piccoli frammenti di Sardegna: richieste che cambiano con le stagioni, cantieri che aprono e chiudono, famiglie che tornano a comprare “come facevano i genitori”, giovani che cercano la prima cassetta degli attrezzi per la nuova casa. È così che l’evoluzione dei punti vendita – più servizi, più reparti, più soluzioni – ha seguito i ritmi reali delle comunità locali. E lo ha fatto con un’idea semplice: rendere accessibili competenza e scelta, con persone in negozio che sanno consigliare e accompagnare, perché dietro un acquisto c’è sempre un progetto. In un mercato che cambia velocemente, CFadda ha scelto di restare vicina alle persone anche attraverso i servizi: consulenza all’acquisto, orientamento tra soluzioni tecniche e materiali, supporto pratico che semplifica la vita di chi lavora e di chi fa da sé. È un modo di fare impresa che mette al centro la relazione, e che in Sardegna ha sempre avuto un valore decisivo. C’è un filo che unisce città e territori diversi dell’Isola: la cultura del “fare”, del rimettere in sesto, del migliorare con le proprie mani.

Dalla costa all’entroterra, CFadda ha interpretato negli anni bisogni concreti: manutenzione della casa, cura del verde, materiali per migliorare e rinnovare, soluzioni per riscaldare in modo più efficiente. Cambiano prodotti e tecnologie, ma non l’essenza del servizio: aiutare le persone a trovare la soluzione giusta, in tempi rapidi, con affidabilità e che duri nel tempo. E poi ci sono gli aneddoti che fanno comunità: il cliente che entra “solo per una vite” e torna con il progetto di sistemare una stanza; l’artigiano che, tra un lavoro e l’altro, passa a confrontarsi con il personale di reparto; la famiglia che, anno dopo anno, ritorna per aggiungere un dettaglio al proprio giardino. Storie piccole, ma ripetute migliaia di volte, che raccontano perché CFadda è diventata un’abitudine condivisa e un luogo di fiducia. «Per noi “essere sardi” significa una cosa molto concreta: esserci, con serietà e rispetto. Significa conoscere le esigenze di chi vive qui, parlare la lingua del lavoro e della casa, valorizzare il territorio senza retorica», sottolinea la Francesca Fadda, Vice Presidente di CFadda. «In 146 anni abbiamo imparato che la fiducia si costruisce ogni giorno: con la qualità, con i servizi, con la relazione umana. E con la capacità di guardare avanti, anche quando tutto cambia». Oggi CFadda continua a investire nel futuro con la stessa radice di sempre: il territorio. Innovazione, servizi sempre più integrati tra negozio e online, assortimenti aggiornati e attenzione alla sostenibilità si affiancano a ciò che non passa di moda: la competenza, l’ascolto, la cultura del lavoro ben fatto. Perché la Sardegna non è solo un luogo: è un modo di essere.

E, per CFadda, è casa.

Informazione promozionale a cura di CFadda

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