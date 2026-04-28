Dal 23 al 30 aprile, in tutti i punti vendita CFadda presenti in Sardegna, è attiva una raccolta fondi a sostegno di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà impegnata su tutto il territorio nazionale nel supporto alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al sociale che vede CFadda promuovere, nel tempo, azioni concrete a favore delle comunità locali, rafforzando un legame costruito giorno dopo giorno con il territorio e con il tessuto sociale in cui l’azienda opera.

La partecipazione passa attraverso un gesto semplice e immediato: la possibilità di donare 1 euro direttamente in cassa al momento dell’acquisto. Un contributo simbolico, accessibile a tutti, che nel suo insieme si traduce in un aiuto reale per sostenere le attività che AISM porta avanti quotidianamente, tra assistenza domiciliare, supporto psicologico, affiancamento alle famiglie, informazione qualificata e orientamento ai servizi, fino ai progetti dedicati al miglioramento della qualità della vita delle persone colpite da sclerosi multipla. Un impegno che si traduce anche in iniziative di sensibilizzazione e nella promozione dei diritti delle persone con SM.

In questo contesto, CFadda – azienda storica radicata in Sardegna e punto di riferimento per molte famiglie – rinnova il proprio impegno verso il territorio trasformando la relazione quotidiana con i clienti in un’occasione concreta di solidarietà. Anche il momento dell’acquisto diventa così uno spazio di partecipazione attiva, in cui un gesto individuale assume un valore collettivo, contribuendo a costruire una rete diffusa di sostegno e consapevolezza.

Il coinvolgimento diretto nei punti vendita favorisce una forma di solidarietà quotidiana, fatta di azioni semplici ma capaci di generare un impatto tangibile. La presenza capillare dei negozi CFadda sull’isola consente infatti di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, rendendo la partecipazione accessibile e immediata, senza barriere. In questo modo, la raccolta fondi si trasforma anche in un’occasione di incontro e di informazione, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una patologia ancora poco conosciuta nei suoi effetti più complessi.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, complessa e spesso invalidante, che incide profondamente sulla vita delle persone che ne sono colpite, sia sul piano fisico sia su quello psicologico e sociale. In Italia si stimano oltre 130.000 persone convivere con questa patologia, con ricadute significative anche sulle famiglie e sui caregiver. In questo scenario, il sostegno alle attività di AISM contribuisce in modo concreto a garantire continuità ai servizi, alla ricerca scientifica e ai percorsi di inclusione e autonomia, fondamentali per migliorare la qualità della vita nel lungo periodo.

CFadda invita quindi clienti e cittadini a partecipare alla raccolta fondi recandosi nei punti vendita durante i giorni dell’iniziativa: un gesto semplice, alla portata di tutti, che può incidere concretamente sulla vita di chi ogni giorno affronta la malattia. Anche una piccola donazione, se condivisa, può trasformarsi in un contributo significativo e duraturo, capace di sostenere progetti e servizi essenziali.

Punti vendita aderenti in Sardegna: Cagliari (via Calamattia e via Cocco Ortu), Carbonia, Olbia, Tortolì, Macomer, Nuoro, Senorbì, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Settimo San Pietro.

Informazione promozionale a cura di CFadda

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