La Sartigliedda estiva è tornata a illuminare la notte di Torregrande dopo tanti anni e lo ha fatto davanti a una folta cornice di pubblico, con i mini-cavalieri protagonisti di una serata tra tradizione, abilità e spettacolo.

A prendersi la scena è stata su Componidoreddu Emanuela Carboni, dell’associazione Mini Cavalieri Eleonora d’Arborea, che in sella a Camilla ha centrato la stella due volte, prima con la spada e poi con su stoccu, prima di chiudere la corsa con una spericolata Remada. Al suo fianco su Segundu Gabriel Demotis e su Terzi Alice Poddighe, senza centri ma accompagnati dagli applausi del pubblico.

Il bottino complessivo è stato di sette stelle. A quelle d’argento e d’oro firmate da Emanuela si sono aggiunti i centri di Mattia Cogotzi, Nicola Simula, Bryan Fogheri, Giulia Secchi e Benedetta Lai, tutti cavalieri dell’associazione ippica Giara Oristanese “Antonino Madeddu”. E dopo la corsa alla stella, spazio alle pariglie, con i mini-cavalieri impegnati in nuove evoluzioni sulla pista. Grande soddisfazione per la presidente della Pro Loco Ilaria Canu, organizzatrice dell’evento.

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