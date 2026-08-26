La Food and Drug Administration americana ha annunciato l'approvazione di un trattamento per il tumore del pancreas che potrebbe inaugurare una nuova era nella gestione di una delle forme più letali di cancro. Il farmaco, commercializzato con il nome di Rasonque, è stato sviluppato dalla startup Usa Revolution Medicines e uno studio clinico ha dimostrato che è in grado di raddoppiare la sopravvivenza di alcuni pazienti.

«L'approvazione odierna offre una nuova opzione fondamentale per i pazienti che affrontano un tumore straordinariamente complesso e storicamente difficile da trattare», ha dichiarato in un comunicato Kyle Diamantas, commissario ad interim della Fda. Pur non rappresentando una cura definitiva, il trattamento, assunto sotto forma di compressa, ha suscitato entusiasmo tra oncologi e associazioni di pazienti. La terapia impiega una molecola chiamata daraxonrasib che, negli studi clinici, si è rivelata molto più efficace della chemioterapia standard. La metà dei pazienti trattati con il farmaco è sopravvissuta per oltre 13 mesi: una durata doppia rispetto al gruppo sottoposto a chemioterapia.

Tali risultati sono stati accolti con grande favore dalla comunità medica e rappresentano la prima svolta significativa nella lotta contro questo tumore da decenni. Offrono inoltre speranze per lo sviluppo di terapie destinate ad altri pazienti, poiché la molecola agisce su una proteina coinvolta in diversi tipi di cancro che, fino a tempi molto recenti, si era rivelata impossibile da colpire.

(Unioneonline/v.l.)

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