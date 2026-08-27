C'è una differenza sostanziale tra vincere un premio e costruire una storia capace di attraversare il tempo. Siddùra ha superato un traguardo che poche cantine possono raccontare: 1.044 riconoscimenti ottenuti nelle principali competizioni enologiche nazionali e internazionali. Un numero che, da solo, impressiona. Ma che acquista un significato ancora più profondo quando lo si osserva nella sua interezza. Perché quei 1.044 premi non sono il risultato di una singola annata eccezionale, né il successo di un'etichetta destinata a fare la differenza. Sono il frutto di un percorso costruito nel tempo, vendemmia dopo vendemmia, nel quale ogni riconoscimento è diventato la conferma di una qualità capace di ripetersi con continuità.

Nel mondo del vino, infatti, la costanza rappresenta probabilmente il risultato più difficile da raggiungere. Ogni vendemmia è diversa dalla precedente. Cambiano il clima, l'andamento stagionale, le maturazioni, le condizioni produttive. L’obiettivo è mantenere standard qualitativi elevati. È proprio questa continuità che oggi raccontano i numeri di Siddùra. Il medagliere della cantina restituisce un'immagine particolarmente significativa. I riconoscimenti non si concentrano su un solo vino, ma interessano praticamente tutta la produzione. Maìa è l'etichetta più premiata con 163 riconoscimenti, seguito da Spèra con 143, Fòla con 125, Bèru con 107, Nudo con 105, mentre anche Bàcco, Nùali, Tìros, Èrema, Èstru e A'Mare continuano ad arricchire un palmarès che oggi supera quota mille. È la dimostrazione di una qualità diffusa, non episodica. Ciò che rende ancora più significativo questo risultato è la provenienza dei giudizi.

Ogni premio nasce da commissioni differenti, concorsi internazionali, guide specializzate e panel di degustazione composti da professionisti provenienti da Paesi diversi. Sono valutazioni indipendenti che, nel corso degli anni, hanno espresso un giudizio sorprendentemente uniforme sulla produzione della cantina gallurese. Alcuni riconoscimenti hanno segnato vere e proprie tappe nella storia di Siddùra. È il caso delle tre medaglie di Platino conquistate nello stesso anno al Decanter World Wine Awards, uno dei concorsi più autorevoli del panorama mondiale. Parallelamente è cresciuto il prestigio dei suoi Vermentino. Maìa, Spèra e Bèru hanno conquistato, in anni diversi, il titolo di miglior Vermentino d'Italia nelle principali competizioni dedicate a questo vitigno, contribuendo ad affermare il Vermentino di Gallura DOCG come una delle grandi espressioni del vino bianco italiano e consolidando il ruolo di Siddùra tra le cantine di riferimento della denominazione. Ma il percorso non si è fermato ai bianchi. Negli ultimi mesi anche i rosati hanno raccolto importanti attestazioni. La guida Rosa Rosati Rosé, nell'edizione 2026, ha assegnato al rosato Nudo e al brut rosè A'Mare il punteggio di 96/100, premiando due interpretazioni diverse ma accomunate dalla stessa ricerca dell'eleganza e dell'equilibrio.

Accanto ai riconoscimenti enologici è arrivata anche una certificazione che guarda all'origine stessa della qualità. Durante Vinitaly, Siddùra ha ricevuto il riconoscimento dell'Indice Bigot, il sistema che valuta la gestione del vigneto attraverso parametri agronomici oggettivi. Un riconoscimento che sposta l'attenzione dal vino al luogo in cui tutto ha inizio: la vigna. Perché la qualità, prima ancora di essere degustata, viene coltivata. In questo senso, il traguardo dei 1.044 premi assume un valore che va oltre l'aspetto celebrativo. Rappresenta la sintesi di un modello produttivo fondato sulla cura dei vigneti, sulla ricerca agronomica, sul lavoro in cantina e sulla volontà di sottoporre ogni vino al giudizio delle più autorevoli commissioni internazionali. Superare quota mille non significa semplicemente aggiungere un nuovo numero al medagliere. Significa dimostrare che l'eccellenza non è un episodio, ma è la ricerca costante della qualità, un impegno quotidiano. Un metodo.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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