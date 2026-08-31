Grande spavento stamattina, poco dopo le sette a Cagliari, in via Berlino, per un incidente spettacolare che per fortuna si è chiuso senza gravi esiti per il conducente. Un’auto si è ribaltata ed è stato necessario l’intervento del 118 e dei mezzi di Soccorso stradale per ripristinare la viabilità della strada.

Non è ancora chiaro se il conducente abbia fatto tutto da solo o se prima si sia scontrato con un altro veicolo, ma per fortuna all’arrivo delle ambulanze, i sanitari hanno potuto accertare che le sue condizioni non erano gravi.

Sul posto, anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.

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