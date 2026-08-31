Spazio alla danza internazionale al Cine Teatro Astra per il nuovo appuntamento della rassegna il Festival della Farsa fra teatro & musica, organizzato dalla compagnia Teatro Sassari con il patrocinio della Regione, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

Sul palco del teatro cittadino salirà mercoledì 2 settembre alle 21 la Compagnia Flamenca Yolanda Osuna che ha scelto Sassari come ultima tappa del suo tour nell'Isola.

L’atteso spettacolo interpretato da Yolanda Osuna, Lorena Osuna, Milena Tejada, Bernardo Miranda, Africa Granados e Álvaro Mora, proporrà un autentico cuadro flamenco con ballerine, chitarra e cantaores, celebrando così una delle espressioni artistiche più rappresentative della cultura spagnola, riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Un intenso e raffinato omaggio alla propria terra d'origine che va a districarsi tra radici, memoria e identità e nuove frontiere della tecnologia scenica e della ricerca espressiva.

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