Spazio alla danza internazionale al Cine Teatro Astra per il nuovo appuntamento della rassegna il Festival della Farsa fra teatro & musica, organizzato dalla compagnia Teatro Sassari con il patrocinio della  RegioneComune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

Sul palco del teatro cittadino salirà mercoledì 2 settembre alle 21 la Compagnia Flamenca Yolanda Osuna che ha scelto Sassari come ultima tappa del suo tour nell'Isola.

L’atteso spettacolo interpretato da Yolanda OsunaLorena OsunaMilena TejadaBernardo MirandaAfrica Granados e Álvaro Mora, proporrà un autentico cuadro flamenco con ballerine, chitarra e cantaores, celebrando così una delle espressioni artistiche più rappresentative della cultura spagnola, riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Un intenso e raffinato omaggio alla propria terra d'origine che va a districarsi tra radici, memoria e identità e nuove frontiere della tecnologia scenica e della ricerca espressiva. 

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