Roma, 16enne picchia la madre e chiama il 112: la donna muore in ospedaleIl ragazzino si trova adesso ricoverato al Policlinico Umberto I
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni, appena compiuti, ha confessato di aver aggredito la madre 50enne.
Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a Centocelle, nella periferia est della capitale. Ad anticipare la notizia è Il Messaggero.
Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto dei problemi già in precedenza.
La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
(Unioneonline)