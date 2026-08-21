NvGroup lancia ReteHubPA, la Pubblica Amministrazione arriva sotto casa
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Richiedere un certificato anagrafico, rateizzare un tributo locale, fare una voltura di un contratto idrico, della Tari o accedere a una notifica digitale significa ancora, per molti cittadini, affrontare code agli sportelli, spostamenti e perdite di tempo. Se la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha ampliato i servizi disponibili online, l'accesso richiede spesso SPID o Carta d'Identità Elettronica e una dimestichezza con gli strumenti digitali che non tutti possiedono. Per superare questo divario nasce ReteHubPA, il nuovo progetto sviluppato da NvGroup che porta i servizi pubblici direttamente sul territorio attraverso una rete nazionale di punti convenzionati e totem interattivi.
Pensata soprattutto per i piccoli comuni, per gli anziani e per tutti coloro che incontrano difficoltà nell'utilizzo dei servizi digitali, ReteHubPA trasforma attività commerciali già presenti sul territorio – tabaccherie, edicole, CAF, patronati, parafarmacie, ferramenta e negozi di casalinghi – in sportelli di prossimità dove accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione senza appuntamento. Dove necessario, la rete mette inoltre a disposizione totem self-service che consentono ai cittadini di operare in autonomia attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.
Il sistema si basa sulle piattaforme proprietarie LinkPoints e LinkHub, sviluppate da NvGroup. Il punto convenzionato raccoglie la richiesta del cittadino e la trasmette direttamente all'ente attraverso integrazioni API con i sistemi già in uso. I dati vengono gestiti in tempo reale, tracciati e certificati lungo l'intero ciclo documentale, senza richiedere modifiche ai software utilizzati dalle amministrazioni. La stessa piattaforma alimenta anche i totem interattivi, consentendo agli enti di scegliere liberamente quali servizi attivare e con quale modalità di erogazione: assistita, self-service o via web.
Il catalogo comprende pratiche tributarie, rilascio di certificati anagrafici ANPR, permessi ZTL e parcheggi per persone con disabilità, pagamenti PagoPA con POS e marca da bollo virtuale, distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, pratiche per le utility, accesso alle notifiche digitali SEND anche per chi non dispone di SPID o CIE, oltre a servizi come lampade votive, agenda appuntamenti, biglietteria, informazioni turistiche e ulteriori pratiche personalizzabili in base alle esigenze dei singoli enti.
ReteHubPA si rivolge a Comuni, multiutility, Aziende sanitarie, Università, Enti per il diritto allo studio e Consorzi di bonifica. Per le amministrazioni il principale vantaggio è il decongestionamento degli sportelli tradizionali, che possono concentrarsi sulle pratiche più complesse, mentre quelle di routine vengono gestite attraverso la rete territoriale. L'attivazione non richiede riorganizzazioni interne: l'infrastruttura tecnologica e la gestione della rete restano infatti in carico a NvGroup, mentre ogni ente può adottare il progetto in modo graduale, ampliando progressivamente servizi e punti di accesso.
Il progetto nasce su una base già consolidata: NvGroup assiste enti che rappresentano il 64% dei Comuni italiani e il 94% della popolazione residente. Le piattaforme LinkPoints e LinkHub sono coperte da domanda di brevetto, mentre il marchio ReteHubPA è stato depositato nel 2026. L'azienda opera inoltre con un sistema di gestione certificato secondo gli standard ISO per qualità, sicurezza delle informazioni, privacy, servizi IT, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, gestione dell'energia e parità di genere.
Con ReteHubPA lo sportello pubblico diventa distribuito, accessibile e di prossimità, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione e rendendo i servizi più vicini ai territori.
Informazione promozionale a cura di NvGroup