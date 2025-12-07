Un servizio esclusivo per coloro che cercano residenze di alto profilo nelle località più iconiche del Nord Sardegna e della Costa Smeralda.

L'azienda

Brili Servizi Immobiliari nasce nel 2006 e, oggi, si pone come punto di riferimento nel mercato immobiliare con focus sul Nord Sardegna.

L'agenzia è in continua evoluzione e si distingue per la qualità dei servizi, personalizzati in base alle esigenze dei clineti.

Dopo tre anni di attività a Varese, la decisione è stata di ampliare il know-how, affinando le competenze nella gestione di progetti immobiliari complessi, fino a costruire un metodo basato sull'esperienza, la professionalità e la trasparenza.

Dall’esperienza Brili nasce Brilas – Living in Luxury, ovvero la divisione dedicata agli immobili di prestigio.

Ogni operazione di vendita o consulenza è intrapresa da professionisti di elevato profilo, qualificati e capaci di valorizzare ogni proprietà con competenze locali e una visione internazionale. In effetti, rappresentare una casa di pregio significa unire eleganza, riservatezza e strategia: valori che da sempre contraddistinguono l'agenzia immobiliare.

La filosofia

Ogni immobile per l'agenzia immobiliare racconta una storia. Ecco perché lo scopo è quello di valorizzarla, così da raggiungere la piena soddisfazione del cliente. Ogni fase della compravendita è seguita con attenzione, dalla valutazione alla promozione, fino al rogito notarile, offrendo un servizio completo e altamente personalizzato.

L'attività dell'agenzia si estende a tutta la Sardegna, con focus sull’area Nord Est. Una rete di collaborazioni qualificate, permette di proporre immobili in altre regioni d’Italia e all’estero, mantenendo sempre pregiati standard di serietà e trasparenza.

Le molteplici proposte spaziano da appartamenti a ville di lusso e proprietà di prestigio, tutte accuratamente verificate e presentate con immagini, descrizioni e valori chiari, concordati in piena armonia con la proprietà. Oltre alle vendite, si gestisce, anche, il settore affitti nell’area Gallura e Costa Smeralda. Un servizio pensato per chi cerca soluzioni abitative sicure, curate e selezionate, supportato da una gestione sicura e una continua assistenza.

La squadra

Il team creato è di eccellenza, costituito dai migliori professionisti capaci di offrire servizi immobiliari efficienti, professionali e su misura, accompagnando clienti e proprietari in ogni fase del percorso: dalla valutazione iniziale alla firma, fino al post-vendita.

Brili Servizi Immobiliari è l'agenzia immobiliare a Olbia perfetta per l'acquisto, la vendita o l'affitto, in totale serenità.

L’agenzia, sulla base delle informazioni fornite, predispone un piano strategico personalizzato e flessibile: realizzato con lo scopo di valorizzare ogni proprietà e orientare la trattativa verso uno specifico target di riferimento.

A disposizione dei propri clienti, anche una serie di servizi esclusivi e personalizzabili, come:

Servizi fotografici e video;

Testi descrittivi originali e autorevoli per comunicare tutte le peculiarità delle case in vendita;

Strategie di marketing che mirino a generare e incrementare la visibilità online delle proprietà.

Instaurare un rapporto di fiducia con i clienti resta una delle caratteristiche più importanti che contraddistingue l'agenzia, all'interno del settore immobiliare delle residenze di lusso e non solo.

