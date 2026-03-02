La Sardegna torna protagonista sulla scena enologica nazionale. Durante l’evento “I Migliori Vini Italiani”, ideato da Luca Maroni e andato in scena a Roma, nel Salone delle Fontane, il Vermentino di Gallura DOCG Spèra della cantina Siddùra ha conquistato il podio tra i bianchi italiani, classificandosi al terzo posto assoluto nella categoria.

Un risultato di rilievo, annunciato nel corso della manifestazione capitolina, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario enologico nazionale. Spèra ha ottenuto un punteggio di 96, tra i più alti assegnati nella selezione, confermando la qualità produttiva dell’azienda isolana e la crescente considerazione di cui gode il Vermentino di Gallura nel panorama dei grandi bianchi italiani. Nella recensione pubblicata dopo la degustazione, Luca Maroni ha evidenziato la “grande dolcezza olfattiva” del vino e una “trama aromatica che unisce florealità e balsamicità a un frutto polposo e maturo, arricchito da spezie dolci”. Parole che accompagnano una valutazione tecnica incentrata sulla consistenza e sull’equilibrio del bianco firmato Siddùra. Maroni sottolinea inoltre “una ricchezza di estratti e una maturità al raccolto da cui origina la sua densa potenza, la sua perfetta e armoniosa souplesse gustativa e post gustativa”, definendo Spèra un “bianco di consistenza davvero mirabile”.

Il vino nasce da uve raccolte in perfetta maturità e da una gestione agronomica attenta, orientata a esprimere ricchezza estrattiva e armonia gustativa. Il risultato è un bianco ampio e persistente, con chiusura equilibrata e rotondità di frutto.

Spèra è una delle etichette di punta di Siddùra, cantina situata nel cuore della Gallura. I vigneti si trovano in una valle protetta, circondata da colline granitiche, su suoli poveri e drenanti. Qui le brezze marine e le escursioni termiche favoriscono una maturazione lenta delle uve, contribuendo alla definizione aromatica e alla freschezza dei vini. Fondata con l’obiettivo di tradurre il territorio in espressione enologica contemporanea, Siddùra unisce pratiche sostenibili, vendemmia manuale e tecnologie di precisione per valorizzare i vitigni autoctoni e costruire vini capaci di dialogare con i mercati internazionali senza perdere identità. In poco più di quindici anni l’azienda ha ottenuto poco meno di mille riconoscimenti internazionali, consolidando la propria presenza nei mercati italiano ed estero.

«Questo premio rappresenta un riconoscimento importante non solo per Siddùra, ma per l’intero territorio che rappresentiamo - sottolinea Mattia Piludu, direttore generale della cantina -. Spèra esprime la nostra idea di Vermentino: un vino capace di unire eleganza, profondità e riconoscibilità, raccontando la Gallura con autenticità e visione contemporanea».

Il risultato si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il Vermentino di Gallura, sempre più apprezzato dalla critica e dal mercato per la sua capacità di coniugare freschezza mediterranea, struttura e potenziale evolutivo. In questo scenario, Spèra si propone come un ambasciatore credibile della Gallura: un vino capace di parlare a pubblici diversi e di consolidare l'immagine dell'isola come terra di grandi bianchi contemporanei. Il riconoscimento ottenuto da Spèra conferma questa evoluzione e rafforza il ruolo della Sardegna nel panorama vitivinicolo nazionale.

Un risultato che parla di territorio, competenza e visione, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il Vermentino di Gallura, sempre più apprezzato dalla critica e dal mercato per la sua capacità di coniugare freschezza mediterranea, struttura e potenziale evolutivo. Se storicamente i grandi bianchi italiani sono stati identificati con alcune regioni del nord e del centro Italia, oggi il Vermentino gallurese si afferma come una delle espressioni più credibili e competitive, grazie alla forte identità territoriale e a uno stile sempre più definito.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

© Riproduzione riservata