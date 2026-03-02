Un luogo speciale, immerso nel verde, in cui l’accoglienza esprime lo spirito più puro dell’isola sarda.

Ros’e Mari Farm & Greenhouse, a pochi chilometri da Oristano, interpreta tante anime della convivialità: un’impronta gastronomica con il ristorante e la pizzeria, è un boutique hotel, un parco naturale abbracciato da giardini, una location esclusiva in cui organizzare eventi unici, da ricordare. Il racconto della sua nascita esprime emozioni e intuizioni di una famiglia che ha donato nuova vita a una proprietà dal prezioso potenziale.

Lucia Schirru e Gian Michele Pilo, imprenditori locali appassionati, rilevarono un’oasi di immensa bellezza, intravedendo nei ruderi abbandonati un nuovo inizio. Un progetto virtuoso che comincia con la bonifica e il recupero di una delle più importanti aziende vivaistiche sarde, dal trascorso vivace e ricco di successi, poi abbandonata.

Con tanto cuore e determinazione, hanno intrapreso la realizzazione di un progetto di nuovo respiro, decidendo di restituire vita e identità a strutture dimenticate, dove la natura predomina e rispecchia l’ospitalità.

Undici ettari di terreno profondamente legati alle radici dell’isola, per un’esperienza esclusiva in cui ogni dettaglio è studiato per offrire relax, emozioni autentiche e momenti indimenticabili.

Nel nome della condivisione, i proprietari, insieme alla loro squadra, scelgono di promuovere con impegno e dedizione lo stretto legame con il territorio e con tutto ciò che da esso nasce e viene prodotto, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Il team di Ros’e Mari Farm & Greenhouse è protagonista di questa rinascita, insieme a Lucia e Gian Michele, dalla professionalità spiccata e dallo sguardo rivolto al domani. Per la buona riuscita di ogni progetto, la condivisione di intenti è fondamentale: Davide Schirru è il responsabile della gestione del ristorante e degli approvvigionamenti di qualità, ma anche prezioso coordinatore del personale e degli eventi. Qui cura ogni dettaglio dell’esperienza da Ros’e Mari, in cui la genuinità delle materie prime rispecchia il sapore autentico di ogni gesto.

Il racconto di Ros’e Mari Farm & Greenhouse fortifica quel senso di comunità che anima ogni iniziativa. Ecco perché la sintonia si rintraccia nel lavoro di gruppo. Il dialogo costante con lo chef Maurizio Falchi, che delizia il palato degli ospiti, permette di tenere fede al patto di fiducia con il cliente: nulla è lasciato al caso e la tradizione incontra l’innovazione in una sinfonia gastronomica.

Il cuore dolce della famiglia è Loredana Schirru, pastry chef della struttura. Al ritmo intenso della cucina, ogni dolce è un racconto di famiglia, di studio e di natura: un momento di pura autenticità. In questo luogo, l’incontro è l’anima di ogni occasione che si trasforma in festa. Giulia Cossu, altra protagonista di questo gruppo, è il volto gentile che accoglie: insieme a Davide segue in prima persona tutti i meeting e gli eventi speciali, da condividere e celebrare.

La gioia dell’ospitalità passa attraverso anni di lavoro, pazienza e cura, per donare nuova linfa al terreno e a un luogo che sembrava perduto.

Seguendo i ritmi della terra e i suoi equilibri, nasce una produzione piccola e preziosa che propone solo la qualità della materia prima: frutti e ortaggi che esprimono la stagionalità.

Così il giardino che circonda Ros’e Mari Farm & Greenhouse narra la trama delle vecchie serre che si intrecciano tra piante e fiori.

«Quando ti siedi nei nostri giardini, anche da solo e in silenzio, ti lasci avvolgere da quei suoni troppo spesso coperti dal rumore della città e della modernità» racconta Lucia.

Un luogo che innesca un vero e proprio viaggio tra aromi, colori e profumi che abbracciano l’ospite. Un’ondata sensoriale che sorprende e che, come l’irruenza del vento maestro, racconta la Sardegna. Qui, ogni elemento è un ricordo di quel legame con la terra che, oggi più che mai, è tornato a fiorire.

Località Pauli Cannedu, Oristano

Email: marketing@rosemarifarm.it

Telefono: 351 583 8866

Sito: www.rosemari.it

