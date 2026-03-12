La visione innovativa di El.Sa Tlc Group punta all'eccellenza tecnologica così da favorire l'evoluzione del settore ospitalità.

La missione

«La Tecnologia per me è sempre stata una passione», racconta Bruno Di Iorio, a capo della team di professionisti che costituiscono El.Sa Tlc Group. In un contesto dominato dal continuo progettare di tecnologie all’avanguardia e strategie globali, ciò che imprime valore è il carattere umano delle professionalità. In quest'ottica, è organizzata la solida azienda del settore ospitalità per la quale l'aspetto umano resta essenziale così da differenziarsi dalla massa e dare un impulso di alto livello a ogni nuova iniziativa.

«Ho sempre creduto fortemente nel potenziale della tecnologia per migliorare la qualità delle esperienze e in generale della vita. Per questo che ho messo questa mia grande passione al centro delle mie ricerche, dei miei studi e della mia vita.» - continua Di Iorio.

L'azienda

Giovane e qualificata, l'azienda El.Sa Tlc Group si costituisce di professionisti con anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, del business e dell'hospitality in Sardegna. La passione e l'impegno costante sono al servizio degli albergatori che vede nella tecnologia il punto di forza per creare un'esperienza di eccellenza a favore degli ospiti, sempre più esigenti.

La missione della El.Sa Tlc Group è quella di dare una scossa al segmento dell’ospitalità in Italia, unendo la tecnologia all'efficienza e alla sostenibilità. Questo progetto si compie ogni giorno per la passione verso la tecnologia che si tramanda di generazione in generazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più innovative e di efficienza alle aziende turistiche.

Ecco che El.Sa Tlc Group lavora per rendere il territorio sardo, sempre più, protagonista. In effetti, la Sardegna merita di essere al centro del turismo mondiale e, può diventarlo grazie alla sinergia degli attori del settore e alla convergenza con la dinamicità del mercato.

L'azienda mette a disposizione dei suoi clienti le diverse opportunità tecnologiche presenti nel campo, ne esalta le potenzialità e le implementa all'interno delle strutture turistiche, favorendo i sistemi di gestione e fruizione dei numerosi servizi richiesti.

L'attività

Ciò che contraddistingue El.Sa Tlc Group è l'affidabilità garantita ai suoi partner.

Tutto comincia da una attenta consulenza che spieghi le viarie opportunità tecnologiche presenti sul mercato così da poter selezionare le piú adatte a seconda della struttura. Una progettazione personalizzata e completa sarà architettata con il massimo supporto prima e dopo la consegna degli impianti.

L'apporto si estende all'intero investimento così da ottenere contributi, incentivi fiscali e soluzioni di noleggio operativo su tutti i servizi.

L'evoluzione della El.Sa Tlc Group si compie, nel 2021, con la nascita di due business unit: Smart Tech, che garantisce servizi di tecnologia avanzata specializzati per l’hospitaly, poi la Elsa Digital Concierge, ovvero un concierge digitale all'avanguardia.

Il 2023 segna la svolta con l'introduzione di altri meccanismi tecnologici a favore di una più completa e sostenibile esperienza, ossia All Tech Security, Green Energy System e Air Control, utili nei campi videosorveglianza e antincendio, per la domotica e il fotovoltaico, per la climatizzazione industriale.

El.Sa Tlc Group propone alla sua clientela la migliore soluzione per piccoli e grandi progetti turistici.

Per prenotare una consulenza gratuita e scoprire i servizi tecnologici:

Email: marketing@elsatlc.it

Cellulare: 345.0278907

Sito: www.elsatlc.it

Informazione promozionale a cura di El.Sa Tlc Group

