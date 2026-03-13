Carburanti alle stelle, rischio stop autotrasporto. Le Associazioni dei consumatori: «Speculazione»
Effetto guerra: i prezzi dei carburanti alle stelle, con il gasolio salito oltre i 2 euro, rischia di fermare l’autotrasporto in Sardegna. A lanciare l’allarme Confartigianato imprese Sardegna, con il presidente Giacomo Meloni: « Sono 1.500 le imprese artigiane, con oltre 4mila dipendenti, che movimentano l’80% dei beni all’interno dell’Isola, i costi di esercizio di un automezzo superano di gran lunga i ricavi con la conseguenza che gli autisti saranno costretti a spegnere i motori per non andare in perdita». Chiede un immediato intervento del Governo l’associazione dei consumatori Adoc, a parlare il presidente regionale Giuliano Frau: «Siamo di fronte a una speculazione, che pesa come un macigno sui consumatori, in particolare chi usa l’auto per lavoro. Auspichiamo un intervento del Governo Meloni che blocchi questo aumento ingiustificato dei prezzi dei carburanti».