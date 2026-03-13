In Sardegna il modo di vivere terrazzi, giardini e spazi all’aperto sta evolvendo. Famiglie e attività commerciali cercano soluzioni che permettano di utilizzare l’outdoor oltre i mesi estivi, conciliando comfort e protezione. Tra le soluzioni sempre più diffuse ci sono le pergole bioclimatiche, che regolano luce e ventilazione in modo naturale e creano un microclima equilibrato. Grazie a sistemi orientabili, gli spazi si adattano alle diverse condizioni climatiche dell’isola, offrendo protezione da sole, pioggia e vento. Una tendenza che si riflette anche a livello locale, come emerge dall’attività di Fabio Sanna Protezioni Solari, attiva nella consulenza per soluzioni outdoor.

«Cresce l’interesse per soluzioni che permettono di vivere gli spazi esterni durante tutto l’anno», spiegano dall’azienda.

La progettazione su misura tiene conto dell’architettura e dell’uso reale degli spazi, con benefici per abitazioni private e strutture ricettive. Per informazioni è possibile contattare l’azienda e richiedere una consulenza su misura.

