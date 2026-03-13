Buone notizie a Masullas sul fronte dei finanziamenti ottenuti per interventi su progetti di pubblica utilità. Il centro del Parte Montis, infatti, avrà a disposizione una somma di 680mila euro, in arrivo da Bandi regionali destinati ai Lavori Pubblici nei Comuni sardi.

Nello specifico, si tratta di un doppio finanziamento da 340mila euro ciascuno: uno sarà destinato alla sistemazione della viabilità urbana (comunale e provinciale), l’altro per i lavori di “Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, decoro e riqualificazione dell’ex Municipio”.

«Questo ulteriore risultato – commenta il sindaco Ennio Vacca - è molto importante per Masullas perché ci consente di portare a casa complessivamente 680 mila euro da destinare a due interventi concreti e rilevanti. Sono risorse che nascono da un lavoro serio di progettazione e programmazione e che confermano la capacità del Comune di farsi trovare pronto quando si aprono opportunità utili per il territorio. Per noi significa continuare a trasformare il lavoro amministrativo in opere, sicurezza e maggiore decoro per il paese».

