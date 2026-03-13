Spèra di Siddùra si conferma tra i migliori vini bianchi italiani. La Sardegna del vino ha conquistato un nuovo riconoscimento di prestigio durante l’evento “I Migliori Vini Italiani” ideato da Luca Maroni, che si è svolto a Roma, nel Salone delle Fontane, per uno degli appuntamenti più attesi del calendario enologico nazionale. Spèra, Vermentino di Gallura DOCG di Siddùra, è stato premiato come terzo miglior vino bianco d’Italia, distinguendosi all’interno dell’intera categoria nazionale. Un risultato significativo, che va oltre il successo di una singola etichetta e conferma la crescente autorevolezza del Vermentino di Gallura di Siddùra nel panorama dei grandi bianchi italiani. Un grande risultato e la conferma dell’eccellenza enologica dell’isola, suggellato dal punteggio di 96, tra i più alti assegnati nella selezione. Un risultato che riflette non solo la qualità del vino, ma anche la coerenza stilistica e produttiva che caratterizza il lavoro di Siddùra. Nella recensione seguita alla degustazione, Luca Maroni ha evidenziato la “grande dolcezza olfattiva” e una “trama aromatica che unisce florealità e balsamicità a un frutto polposo e maturo, arricchito da spezie dolci”. Il vino nasce da uve raccolte in perfetta maturità e da una viticoltura attenta, capace di esprimere ricchezza estrattiva e armonia gustativa. Ne deriva un bianco di notevole consistenza, ampio e persistente, che chiude con un equilibrio suadente e una rotondità di frutto di rara eleganza. Luca Maroni sottolinea “una ricchezza di estratti e una maturità al raccolto da cui origina la sua densa potenza, la sua perfetta e armoniosa souplesse gustativa e post gustativa”. La guida de “I Migliori Vini Italiani” riconosce quindi a Spèra la qualifica di un “bianco di consistenza davvero mirabile”. Spèra rappresenta una delle interpretazioni più identitarie del Vermentino di Gallura firmate Siddùra. La cantina è situata nei pressi di Luogosanto, nel cuore della Gallura, in una valle protetta circondata da colline granitiche modellate dal vento e dalla luce. Qui, su suoli poveri e drenanti, le brezze marine e le forti escursioni termiche favoriscono una maturazione lenta e completa delle uve, contribuendo alla definizione aromatica e alla freschezza dei vini. Fondata con l’obiettivo di tradurre il territorio in espressione enologica contemporanea, Siddùra unisce pratiche sostenibili, vendemmia manuale e tecnologie di precisione per valorizzare i vitigni autoctoni e costruire vini capaci di dialogare con i mercati internazionali senza perdere identità. In poco più di quindici anni l’azienda ha ottenuto poco meno di mille riconoscimenti internazionali, consolidando la propria presenza nei mercati italiano ed estero. «Questo premio rappresenta un riconoscimento importante non solo per Siddùra, ma per l’intero territorio che rappresentiamo - sottolinea Mattia Piludu, direttore generale della cantina -. Spèra esprime la nostra idea di Vermentino: un vino capace di unire eleganza, profondità e riconoscibilità, raccontando la Gallura con autenticità e visione contemporanea». Il risultato si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il Vermentino di Gallura, sempre più apprezzato dalla critica e dal mercato per la sua capacità di coniugare freschezza mediterranea, struttura e potenziale evolutivo. In questo scenario, Spèra si propone come un ambasciatore credibile della Gallura: un vino capace di parlare a pubblici diversi e di consolidare l'immagine dell'isola come terra di grandi bianchi contemporanei. Il riconoscimento ottenuto da Spèra conferma questa evoluzione e rafforza il ruolo della Sardegna nel panorama vitivinicolo nazionale. Un risultato che parla di territorio, competenza e visione, e che dimostra come il linguaggio del vino, quando autentico e coerente, riesca a superare i confini geografici per affermarsi su scala internazionale.

Informazione promozionale a cura di Società Agricola Siddùra

© Riproduzione riservata