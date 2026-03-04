Una realtà sarda che promette eccellenza: dalla passione di un uomo, alla formazione di un team, fino a soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Molto più di un'agenzia

Nel 2007, in un panorama immobiliare che mostrava la necessità di innovazione e, soprattutto, di un approccio più umano e professionale, nasceva la Oikade.it consulenze immobiliari.

La visione del suo fondatore, Salvatore Serra, mirava a creare un punto di riferimento in Sardegna: da qui Oikade, dal significato greco “verso casa”, dove la consulenza superasse la semplice transazione.

Così, l'esperienza maturata nel settore immobiliare conduce, oggi, a un'organizzazione chiara rivolta alla soddisfazione delle richieste dei clienti. Un organico che conta agenti immobiliari di alto profilo che si occupano di tutte le fasi utili al cliente sino all’atto notarile, anche con il supporto di tecnici esterni specializzati: dall’ingegnere, che si occupa delle pratiche edilizie, al visurista, a cui spetta il controllo su eventuali ipoteche o trascrizioni sugli immobili acquisiti, sino al notaio e al legale che seguono la stesura dei contratti tra le parti.

Nulla è lasciato al caso, che si tratti di un’acquisizione di un immobile, di una trattativa o di una vendita, ogni scelta è rivolta a semplificare le procedure burocratiche, ottimizzare i tempi e finalizzare i processi all'efficienza.

Fin dall’inizio, l’agenzia si è posta un obiettivo molto chiaro: accompagnare le persone nel percorso più importante della vita, quello che permette di trovare la propria casa ideale.

«Non abbiamo mai voluto essere solo mediatori di immobili. Abbiamo sempre creduto nel valore delle relazioni, nella conoscenza profonda del territorio e nell’importanza di offrire un servizio su misura, che parte dall’ascolto e si traduce in fiducia.» - spiegano i fondatori.

L'evoluzione

La disponibilità e la preparazione della squadra di professionisti sono al servizio di ogni fase della vendita o dell’acquisto e, grazie alla rete di collaborazione, si può contare su uno scambio costante di informazioni, aggiornamenti e opportunità, con le altre agenzie.

Un team di 24 persone che condivide la stessa missione: crescere verso l'eccellenza.

Oggi, con dedizione, competenze e costante impegno, Oikade.it è una realtà solida con quattro filiali operative, posizionate nel cuore pulsante di Cagliari, nella dinamica Quartu Sant'Elena e, nel fascinoso litorale di Pula.

Il punto di forza dell'agenzia Oikade.it è la sua convinzione che un consulente perfetto ha una formazione impeccabile e non si improvvisa.

La Oikade Academy

L'azienda sarda, seguendo questo assunto, decide di dare vita a un'accademia interna: un vero e proprio laboratorio di crescita professionale, all'interno del quale ogni membro del team, dal neo-assunto al veterano, è in perenne formazione attraverso percorsi precisi e puntuali che rispondono alle urgenze del settore e dei tempi.

Si contano, pertanto, tecniche di vendita avanzate, per comprendere a fondo le esigenze del cliente; una gestione del tempo che massimizzi la produttività, così da offrire un servizio rapido, efficiente. E poi, il vero aspetto determinante relativo al comparto urbanistico e normativo. In quest'ottica, si distingue un consulente Oikade.it, preparato alla pratica della vendita ma, soprattutto, a fornire una consulenza legale e tecnica completa, sicura, personalizzata per evitare ogni problematica burocratica.

Il futuro

Il domani dell'agenzia sarda è ancora tutto da scrivere. Qui, i clienti non trovano venditori di case, ma consulenti immobiliari, professionisti del settore, con una decennale esperienza, pronti a navigare tra le complessità del mercato per trasformare un sogno in una chiave.

La Oikade.it guidata dall'energia di Salvatore Serra e dal suo gruppo, è in una fase cruciale di sviluppo: con lo scopo ultimo di estendere la consulenza targata Oikade.it a tutta l'isola. In questa prospettiva, ci sono nuove aperture nella provincia di Cagliari ma, in particolare, ci si rivolge al Nord Sardegna, con uno sguardo particolare a città strategiche come Olbia.

Oikade.it è la scelta consapevole verso casa.

Informazione promozionale a cura di Maria Chiara Immobiliare Oikade

© Riproduzione riservata