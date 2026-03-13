Messaggio di pace dalla Nurra: Monte Baranta si tinge col tricoloreUn gesto simbolico, al quale si accoda anche il presidente Gavino Zirattu, per sollecitare l’avvio dei necessari interventi di adattamento alla crisi climatica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Monte Baranta illuminato con i colori della bandiera italiana. Anche il Consorzio di Bonifica della Nurra ha aderito, per il secondo anno consecutivo, all’iniziativa lanciata da Anbi nazionale, nata per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sull’importanza della risorsa idrica.
La Notte Delle Idrovore Tricolori, che giovedì 12 marzo ha coinvolto tutta l’Italia, vuole essere soprattutto un messaggio di Pace. Se da un lato la congiuntura internazionale preoccupa, dall’altro incide anche la crisi climatica, come dimostrano i ripetuti fenomeni meteo estremi, registrati in Sardegna.
Il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, e vice-presidente nazionale di Anbi, Gavino Zirattu, ha spiegato che l’accensione dei fari tricolori a Monte Baranta è un gesto simbolico, per sollecitare l’avvio dei necessari interventi di adattamento alla crisi climatica.