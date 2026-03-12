Per molti genitori italiani, l’età tra i sei e i sette anni rappresenta una transizione importante. I bambini non sono più in età prescolare; stanno sviluppando amicizie più profonde, iniziano a confrontarsi con i compagni di classe e diventano più consapevoli di ciò che sanno — e non sanno — fare.

È anche l’età in cui l’inglese diventa più presente nel loro mondo: nei cartoni animati, nei videogiochi, nei video su YouTube, nella musica e a scuola.

Ciò che molte famiglie non immaginano è che imparare l’inglese in questa specifica fase dello sviluppo non favorisce solo il progresso scolastico. Le ricerche suggeriscono che l’apprendimento linguistico possa rafforzare significativamente le abilità sociali, la sicurezza in sé stessi e la resilienza emotiva.

Scopriamo perché.

Perché l’età tra i sei e i sette anni rappresenta una fase sociale critica

La psicologia dello sviluppo identifica questa fascia d’età come parte di ciò che Erik Erikson definiva lo stadio di “operosità contro senso di inferiorità”. In questo periodo, i bambini iniziano a valutare sé stessi in base alle proprie competenze: sentono il bisogno di percepirsi capaci, di successo e apprezzati.

Se incontrano difficoltà ricorrenti — a livello scolastico o sociale — può insinuarsi il dubbio sulle proprie capacità. Ma quando sperimentano un senso di padronanza, la loro autostima cresce.

L’inglese per i bambini di sei anni può diventare una potente fonte di rinforzo positivo.

Dalla visione passiva alla comprensione attiva

I bambini italiani sono già esposti quotidianamente all’inglese — spesso in modo inconsapevole.

Le piattaforme media globali offrono una vasta gamma di contenuti:

Cartoni e serie animate

Canzoni e filastrocche

Videogiochi

Contenuti sui social media

Secondo i dati della Commissione Europea, oltre il 90% dei bambini nell’UE entra in contatto con media digitali in lingua inglese prima dei dieci anni. In Italia, nello specifico, il consumo di contenuti in inglese tra i più piccoli continua a crescere di anno in anno.

Quando un bambino di sei anni passa dal semplice ascolto dell’inglese nei cartoni animati alla sua comprensione, accade qualcosa di importante:

Si trasforma da consumatore passivo a partecipante attivo.

Quel momento di consapevolezza — “Capisco cosa stanno dicendo!” — costruisce una profonda sicurezza in sé stessi.

Il circolo virtuoso della fiducia: piccole vittorie, grande impatto

Gli psicologi descrivono la fiducia in sé stessi come un circolo virtuoso:

Provare qualcosa di nuovo Sperimentare un piccolo successo Sentirsi capaci Riprovare con meno timore

L’apprendimento precoce dell’inglese crea “piccole vittorie” ripetute.

Quando i bambini:

Riconoscono alcune parole in un cartone animato

Rispondono a una domanda in inglese

Si presentano con sicurezza

Comprendono le istruzioni dell’insegnante

sperimentano la propria competenza in modo tangibile.

La ricerca in psicologia dell’educazione dimostra che la percezione della propria competenza è uno dei più forti predittori dell’autostima nei bambini della scuola primaria. Il successo anche in un solo ambito può influenzare positivamente l’intera percezione di sé.

Rafforzare le competenze sociali attraverso la lingua

Il linguaggio è, per sua natura, un atto sociale. Imparare l’inglese non significa solo memorizzare vocaboli, ma esercitarsi a comunicare.

Tra i sei e i sette anni, i bambini perfezionano abilità essenziali come:

Rispettare i turni della conversazione

Ascoltare attivamente

Esprimere le idee con chiarezza

Gestire la frustrazione quando non vengono compresi

L’apprendimento interattivo dell’inglese — specialmente quando basato sulla conversazione — rinforza queste abilità.



Gli studi sui bambini bilingui hanno inoltre riscontrato una maggiore capacità di immedesimazione. Poiché i bambini bilingui passano regolarmente da un sistema linguistico all’altro, sviluppano una maggiore consapevolezza del fatto che gli altri possono pensare o parlare in modo diverso. Questa flessibilità favorisce l’empatia e la consapevolezza sociale.

In classe o in un gruppo online, l’uso dell’inglese incoraggia i bambini a:

Prendere la parola

Mettersi alla prova nella conversazione

Esercitarsi nel dialogo rispettoso

Queste sono abilità sociali che vanno ben oltre l’apprendimento della lingua.

Ridurre l’ansia futura verso l’inglese

In Italia esiste un’importante realtà sociale: molti adolescenti soffrono di “ansia da prestazione” quando devono parlare inglese.

Secondo i dati OCSE sull’istruzione, gli studenti italiani delle scuole secondarie mostrano spesso una minore sicurezza nell’inglese orale rispetto ai coetanei del Nord Europa. Questo fenomeno è spesso legato a un’esposizione tardiva alla lingua, combinata con un sistema di valutazione basato esclusivamente sul rendimento.

Quando l’inglese viene associato per la prima volta a voti, correzioni ed esami, può innescare il timore di commettere errori.

Ma quando i bambini iniziano a sei o sette anni in un ambiente giocoso e stimolante, l’inglese diventa qualcosa di naturale — non più un motivo di soggezione.

Quando, più avanti nel percorso scolastico, arriveranno le verifiche formali, la lingua risulterà già familiare. E la familiarità riduce l’ansia, favorendo di conseguenza prestazioni migliori.

Costruire la propria identità in un mondo digitale

I bambini di oggi crescono in un ambiente globalmente interconnesso. Già a sei o sette anni sono consapevoli che il mondo si estende ben oltre i confini italiani.

Comprendere l’inglese permette loro di:

Comunicare con coetanei di altri paesi

Accedere a storie e personaggi di tutto il mondo

Partecipare a spazi digitali internazionali

Viaggiare con maggiore indipendenza

Il senso di appartenenza sociale è profondamente importante a questa età. Sentirsi capaci di interagire con il mondo esterno rafforza l’identità in crescita del bambino.

Invece di sentirsi esclusi dalle conversazioni o dalle tendenze in lingua inglese, i bambini bilingui si sentono coinvolti.

In termini psicologici, l’inclusione sostiene il senso di valore personale.

Incoraggiare il rischio sano

Un altro beneficio spesso sottovalutato dell’apprendimento precoce dell’inglese è la resilienza.

Quando i bambini provano a parlare una nuova lingua, è inevitabile che commettano errori. In un ambiente di apprendimento positivo, imparano che:

Gli errori sono normali

Comunicare conta più della perfezione

Riprovare porta al miglioramento

Questo approccio riflette ciò che la psicologa Carol Dweck definisce “forma mentis di crescita” (o growth mindset): la convinzione che le abilità si sviluppino attraverso l’impegno.

A sei o sette anni, questo sistema di convinzioni è ancora in fase di formazione. Imparare l’inglese può rinforzare silenziosamente l’idea che l’impegno porti a dei progressi: una lezione che si applica alla matematica, allo sport, alla musica e alle amicizie.

Sostenere l’espressione delle emozioni

Curiosamente, alcune ricerche suggeriscono che i bambini bilingui possano trovare più semplice esprimere determinate emozioni in una lingua rispetto a un’altra.

Per i più piccoli, l’inglese diventa a volte uno “spazio sicuro” in cui esprimersi. Dire “I’m nervous” o “I’m excited” in inglese può farli sentire meno vulnerabili rispetto a dirlo in italiano.

Con il tempo, questo processo amplia il vocabolario emotivo e l’autoconsapevolezza, entrambi pilastri fondamentali dello sviluppo sociale.

Il ruolo di un ambiente di apprendimento positivo

Naturalmente, i vantaggi di un apprendimento precoce dipendono dal metodo d’insegnamento.

La ricerca mostra costantemente che, per i bambini di sei e sette anni, l’acquisizione linguistica è più efficace quando è:

Interattiva

Incentrata sulla conversazione

Incoraggiante, piuttosto che basata sulla correzione

Costruita attorno a storie e giochi

La sicurezza di sé cresce quando i bambini si sentono tranquilli nel parlare.

Quando le lezioni mettono la comunicazione al primo posto rispetto alla perfezione, i bambini interiorizzano un messaggio fondamentale: la loro voce conta.

Una base che va ben oltre la lingua

Per i genitori italiani che stanno valutando lezioni di inglese per i propri figli di sei o sette anni, è utile guardare al quadro generale.

L’apprendimento precoce dell’inglese non è solo una preparazione in vista degli esami futuri. Può infatti:

Rafforzare la sicurezza nelle relazioni sociali

Favorire l’empatia e la flessibilità

Ridurre l’ansia scolastica a lungo termine

Sostenere lo sviluppo di una sana autostima

Costruire la resilienza attraverso il “rischio sano”

In un mondo in cui i bambini tendono sempre più a confrontarsi con gli altri — sia in classe che online — sentirsi competenti in una lingua globale diventa qualcosa di più di una semplice abilità scolastica.

Diventa parte integrante della loro identità.

Dalla comprensione di un cartone animato alla capacità di sostenere una semplice conversazione, ogni piccolo traguardo rafforza in loro un messaggio fondamentale:

“Ce la posso fare”.

E a sei o sette anni, questa consapevolezza ha un potere immenso.

