Viaggiare. Una delle cose più belle della vita. Ma come? E dove? Le opportunità sono pressoché illimitate, e vanno ben oltre il gesto di caricare alcuni bagagli su un aereo diretto verso le destinazioni più comuni. Il mondo trabocca di luoghi incantevoli che sfuggono alle rotte consuete e possono regalare esperienze davvero indimenticabili. Oggi, scegliere un turismo slow, più attento ai bisogni delle realtà locali e del pianeta, è possibile, grazie anche all’opportunità di affidarsi ad agenzie del posto, per lasciarsi accompagnare (in senso virtuale, ma anche concreto) attraverso itinerari su misura, progettati da persone esperte.

Il migliore supporto per le migliori scoperte

C’è una categoria di viaggiatori che preferisce organizzare ogni viaggio in completa autonomia, seguendo l’istinto del momento e programmando di propria mano gli spostamenti; una gestione sulla carta affascinante, con il rischio però di smarrire lungo la strada tante occasioni per uscire dai sentieri più battuti e scoprire perle nascoste. È qui che entrano in gioco gli operatori turistici migliori, capaci di aprire la via a moltissime opzioni di cui magari da soli non si terrebbe nemmeno conto. Questa è la vera mission di diverse nuove agenzie come Evaneos, il cui nome, dal francese “eva” come “evasion” e il greco “néo” come “nuovo”, simboleggia al meglio la volontà di cambiare le fondamenta alla base del tradizionale concetto di vacanza.

Avvalersi di agenzie locali accuratamente selezionate significa entrare in contatto con guide esperte, che conoscono benissimo le caratteristiche del territorio e le opzioni disponibili. Se ci si pensa bene, una scelta simile si rivela efficace a molteplici livelli. Il turista può godere di un’esperienza più immersiva e autentica, visitando luoghi meno inflazionati, sfruttando i trasporti interni, godendo di delizie culinarie, scoprendo eccellenze culturali e meraviglie naturali scovate appositamente per lui. Allo stesso tempo le realtà locali otterranno un ritorno economico da queste visite, non più solo appannaggio delle grandi compagnie internazionali e dei tour operator tradizionali. Un format, quello dell’itinerario programmato su misura, che si estende a un gran numero di mete sparse in ogni continente e trova spazio sia per viaggi in famiglia che per fughe di coppia o viaggi di gruppo.

Carte fuori dal mazzo

Uscire dai canoni seguiti dal turismo di massa non è certo scontato, ma permette di tornare a casa, finalmente, con la sensazione di aver davvero vissuto quel luogo fino infondo. Si tratta di un’idea di viaggio inevitabilmente connessa con quella di avventura e sviluppata sulla non convenzionalità: lontano dalla folla, da imbuti soffocanti dove un po’ tutti convergono e dalle normali carte giocate dalle classiche agenzie.

Le destinazioni sono davvero infinite e vale la pena di considerare di partire anche in periodi dell’anno meno sfruttati e di concedersi tutto il tempo necessario. Sì, perché se si sta andando dall’altra parte del mondo è meglio diffidare dai tour troppo brevi e dare alla visita il giusto spazio. Quanto agli itinerari, ce n’è davvero per tutti i gusti: non solo grandi città, ma anche trekking, safari, viaggi alla scoperta delle aurore boreali, esplorazioni in bicicletta o a cavallo, tour culturali all’insegna di musei e siti archeologici, percorsi musicali o enogastronomici con degustazioni e laboratori, partecipazioni a eventi significativi per la realtà locale, ma anche viaggi incentrati sul benessere, che comprendono attività come yoga e meditazione.

L’importanza del turismo responsabile

Abbandonare il turismo predatorio e imparare a viaggiare in modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei luoghi che si visitano, è ormai una necessità imprescindibile. Operatori come Evaneos pongono la responsabilità di un turismo a basso impatto al centro della loro etica, impegnandosi a favorire spostamenti con mezzi meno inquinanti come il treno, la bicicletta e il trasporto pubblico locale, offrendo soggiorni di maggiore durata e in bassa stagione, educando al rispetto della flora e fauna locale, con un occhio sempre rivolto alla tutela delle popolazioni locali e dei diritti umani nei paesi più fragili. Il viaggio deve diventare sinonimo di arricchimento spirituale, ma anche di vera crescita per il territorio e per chi lo abita.

Mondi vicini e lontani

Affidarsi a professionisti locali, significa spalancare porte che superano i confini di qualsiasi aspettativa si possa avere su una destinazione. E non serve partire per un viaggio intercontinentale. Certo, non mancano i tour alla scoperta della Foresta Amazzonica, i trekking in Nepal, le immersioni intorno alla Barriera Corallina in Australia, le lune di miele in India o in Tanzania.

Eppure anche la vicina Europa può stupire. Hai mai pensato di visitare l’Albania, la Georgia o una Repubblica Baltica per esempio? Partire alla scoperta della magia della Cappadocia o scegliere un tour in bicicletta del Montenegro non solo è possibile, ma può rivelarsi un’esperienza davvero fuori dal comune. Tutto questo senza peraltro dimenticare le meraviglie delle regioni italiane, anch’esse al centro di tour tematici studiati in dettaglio per assicurare esperienze vibranti e sorprendenti a grandi e piccini.

