Nuoro, al Man Pellizza da Volpedo e Ballero incantano: ecco “La divina luce”
Un progetto inedito. Si irradia dal cuore dell’Isola. Un fascio di luce, una vocazione condivisa. E in primo piano quell’amicizia che regala emozioni forti ai piedi dell’Ortobene. Da una parte Giuseppe Pellizza da Volpedo, dall’altra Antonio Ballero. Ecco “La divina luce”, l’attesa nuova mostra del museo Man di Nuoro. Visitabile da oggi e fino al prossimo 14 giugno.
Un’esposizione carica di significati. Attesa, porta pure la “firma” di Gabriella Belli, massima studiosa del Divisionismo italiano. Di fatto, mette in relazione gli esiti del maestro sardo con gli stimoli ricevuti dal rapporto privilegiato con Pellizza da Volpedo.
L’intervistata è: Chiara Gatti, direttrice Museo Man - Nuoro