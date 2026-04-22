È Brilas, società specializzata nella consulenza e gestione di operazioni immobiliari di fascia alta nel nord Sardegna, a guidare una delle operazioni più significative degli ultimi anni nel mercato del real estate di pregio. Con la cessione di Villa Joy, storica proprietà affacciata sull’isola di Tavolara, l’azienda si conferma come uno degli attori più autorevoli nel settore, capace di gestire trattative complesse e di alto valore. L’operazione, conclusa dopo quasi un anno di negoziazioni, ha superato i 10 milioni di euro e ha visto Brilas protagonista in tutte le fasi del processo, dalla gestione della proprietà fino al closing con l’investitore internazionale. Villa Joy rappresenta molto più di una residenza di pregio.

Lino Mura, titolare di Brilas, ricostruisce la storia della villa affacciata su Tavolara: “Villa Joy è entrata nei primi anni Settanta nella disponibilità dell’imprenditore Peppino Leone, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale. Leone ha detenuto la proprietà per oltre cinquant’anni, trasformandola in un luogo simbolo non solo per la sua posizione privilegiata di fronte a Tavolara, ma anche per il valore affettivo che rappresentava. Il nome della villa è infatti un omaggio al figlio Joy, a cui Leone era profondamente legato. Un legame familiare forte, che ha accompagnato tutta la vita dell’imprenditore, scomparso pochi mesi dopo il closing dell’operazione”.

La complessità dell’operazione ha richiesto un approccio strutturato e multidisciplinare, confermando il ruolo di Brilas come partner strategico nelle compravendite di immobili di pregio. Non si è trattato di una semplice intermediazione, ma di un’attività di consulenza completa, che ha coinvolto aspetti tecnici, legali e urbanistici. “Abbiamo costituito e coordinato un gruppo di lavoro multidisciplinare per gestire l’intera operazione”, spiega Lino Mura, titolare di Brilas. “La trattativa ha richiesto un lavoro approfondito anche su alcune criticità legate alla proprietà, risolte positivamente grazie a un’attività strutturata e condivisa”. Proprio la capacità di affrontare e risolvere queste complessità rappresenta oggi uno degli elementi distintivi nel mercato immobiliare di fascia alta, dove il valore dell’operazione non è dato solo dall’immobile, ma dalla qualità della gestione dell’intero processo.

L’acquirente è Tavolara Bay, società riconducibile alla holding immobiliare brasiliana Jhsf Capital, guidata da José Auriemo Neto, con il coinvolgimento di figure di primo piano anche nel panorama italiano. Un passaggio di proprietà che conferma l’interesse crescente degli investitori internazionali per la Gallura e per il mercato immobiliare di pregio in Sardegna. In questo scenario, il ruolo di Brilas assume un valore ancora più rilevante. L’azienda non si limita a operare sul mercato, ma contribuisce a interpretarne le dinamiche, accompagnando proprietà complesse verso percorsi di valorizzazione e facilitando l’incontro tra domanda internazionale e asset di alto livello.

La vendita di Villa Joy si inserisce in un contesto di crescente internazionalizzazione del real estate sardo, in cui competenze, rete relazionale e conoscenza del territorio diventano elementi determinanti per il successo delle operazioni. In questo contesto, Brilas è impegnata anche nello sviluppo dell’Osservatorio Brilas sul mercato immobiliare della Sardegna, un progetto dedicato all’analisi dei trend del real estate turistico e luxury nel Nord dell’isola. Un’iniziativa pensata per mettere a sistema dati, esperienza sul campo e conoscenza del territorio, offrendo a media e operatori una chiave di lettura autorevole. Intanto, Villa Joy si prepara a una nuova fase, nel segno di investimenti e rilancio. Ma il vero elemento distintivo di questa operazione resta il metodo: un approccio strutturato, orientato alla risoluzione delle complessità, che rappresenta oggi uno dei principali fattori di successo nel mercato immobiliare di fascia alta.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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