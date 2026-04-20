Nel 2026 comprare un'auto usata rappresenta per diverse persone una scelta interessante, complice il costo contenuto e l’ampia disponibilità di modelli, inclusi quelli hybrid, tra i più apprezzati per l’efficienza e la sostenibilità.

Una preferenza confermata da diverse statistiche, tra cui una riportata da Gazzetta Motori - la sezione motoristica della Gazzetta dello Sport - che rende nota una ricerca realizzata dalla società di consulenza strategica Areté, secondo la quale i mezzi di “seconda mano” sono preferiti dall’80% del campione.

Un trend in ascesa, dunque, ma che porta con sé un interrogativo importante: le auto usate sono sicure? Come vedremo dipende da vari fattori, ma è certamente un aspetto a cui dedicare particolare attenzione.

Perché la sicurezza è fondamentale per chi si sposta in Sardegna

I dati sugli incidenti stradali riportati dall’Istat per il 2024 parlano di una mobilità con livelli simili al pre-pandemia e di un andamento parimenti “stabile” per quanto concerne i sinistri.

Nel 2024, nell’isola sono avvenuti 3.583 sinistri che hanno provocato un totale di 113 morti e 4.908 feriti. Numeri lontani dal dimezzamento auspicato dall’Unione Europea per le vittime così come per i feriti gravi, previsto per il 2030.

Gli incidenti in Sardegna avvengono, dunque, e persino in maniera più importante rispetto alla media nazionale, complice un indice di mortalità superiore (3,2 contro 1,7 decessi ogni 100 incidenti).

Per rendersene conto, è possibile dare una lettura alle principali notizie del nostro giornale, sia online che in formato cartaceo, dove purtroppo ci troviamo a trattare l’argomento con una certa frequenza. Incidenti che non di rado riguardano i giovani, come nel caso di questo schianto mortale avvenuto nel cagliaritano e che ha coinvolto due ventenni.

La sicurezza è un tema fondamentale nell’automotive perché un mezzo di ultima generazione, efficiente e affidabile, offre di per sé maggiori probabilità di incorrere in conseguenze più lievi, per sé e per gli altri. Questo naturalmente a patto di prestare attenzione tanto alle proprie abitudini di guida, quanto alle opere di manutenzione.

Auto usate: quando possono dirsi sicure?

Acquistare un’auto da un privato presenta minori garanzie in termini di performance - e dunque anche di sicurezza - così come sulla condizione del mezzo.

La cosa migliore è rivolgersi a un rivenditore professionale, in grado di assicurare la piena trasparenza sullo stato del veicolo, grazie a un controllo svolto da parte di tecnici competenti, nonché sul numero effettivo di chilometri percorsi.

Il rivenditore dovrebbe dare modo di confrontarsi di persona in concessionaria, ma se presenta l’opportuna organizzazione e competenza può valere la pena procedere all’acquisto online, laddove previsto. In questo caso diventa indispensabile un supporto di alto livello da remoto, pronto a rispondere a ogni dubbio o domanda.

Quest’ultima soluzione si rivela particolarmente interessante per chi vive in Sardegna, che può così accedere a offerte più convenienti, senza brutte sorprese né tanto meno mettere da parte la sicurezza.

Infine, è preferibile optare per i modelli di marchi che investono sull’affidabilità, non troppo datati. Con queste accortezze, si ha modo di ottimizzare pienamente i vantaggi delle vetture usate.

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