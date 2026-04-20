Auto usate: un trend in ascesa, ma sono davvero sicure?
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel 2026 comprare un'auto usata rappresenta per diverse persone una scelta interessante, complice il costo contenuto e l’ampia disponibilità di modelli, inclusi quelli hybrid, tra i più apprezzati per l’efficienza e la sostenibilità.
Una preferenza confermata da diverse statistiche, tra cui una riportata da Gazzetta Motori - la sezione motoristica della Gazzetta dello Sport - che rende nota una ricerca realizzata dalla società di consulenza strategica Areté, secondo la quale i mezzi di “seconda mano” sono preferiti dall’80% del campione.
Un trend in ascesa, dunque, ma che porta con sé un interrogativo importante: le auto usate sono sicure? Come vedremo dipende da vari fattori, ma è certamente un aspetto a cui dedicare particolare attenzione.
Perché la sicurezza è fondamentale per chi si sposta in Sardegna
I dati sugli incidenti stradali riportati dall’Istat per il 2024 parlano di una mobilità con livelli simili al pre-pandemia e di un andamento parimenti “stabile” per quanto concerne i sinistri.
Nel 2024, nell’isola sono avvenuti 3.583 sinistri che hanno provocato un totale di 113 morti e 4.908 feriti. Numeri lontani dal dimezzamento auspicato dall’Unione Europea per le vittime così come per i feriti gravi, previsto per il 2030.
Gli incidenti in Sardegna avvengono, dunque, e persino in maniera più importante rispetto alla media nazionale, complice un indice di mortalità superiore (3,2 contro 1,7 decessi ogni 100 incidenti).
Per rendersene conto, è possibile dare una lettura alle principali notizie del nostro giornale, sia online che in formato cartaceo, dove purtroppo ci troviamo a trattare l’argomento con una certa frequenza. Incidenti che non di rado riguardano i giovani, come nel caso di questo schianto mortale avvenuto nel cagliaritano e che ha coinvolto due ventenni.
La sicurezza è un tema fondamentale nell’automotive perché un mezzo di ultima generazione, efficiente e affidabile, offre di per sé maggiori probabilità di incorrere in conseguenze più lievi, per sé e per gli altri. Questo naturalmente a patto di prestare attenzione tanto alle proprie abitudini di guida, quanto alle opere di manutenzione.
Auto usate: quando possono dirsi sicure?
Acquistare un’auto da un privato presenta minori garanzie in termini di performance - e dunque anche di sicurezza - così come sulla condizione del mezzo.
La cosa migliore è rivolgersi a un rivenditore professionale, in grado di assicurare la piena trasparenza sullo stato del veicolo, grazie a un controllo svolto da parte di tecnici competenti, nonché sul numero effettivo di chilometri percorsi.
Il rivenditore dovrebbe dare modo di confrontarsi di persona in concessionaria, ma se presenta l’opportuna organizzazione e competenza può valere la pena procedere all’acquisto online, laddove previsto. In questo caso diventa indispensabile un supporto di alto livello da remoto, pronto a rispondere a ogni dubbio o domanda.
Quest’ultima soluzione si rivela particolarmente interessante per chi vive in Sardegna, che può così accedere a offerte più convenienti, senza brutte sorprese né tanto meno mettere da parte la sicurezza.
Infine, è preferibile optare per i modelli di marchi che investono sull’affidabilità, non troppo datati. Con queste accortezze, si ha modo di ottimizzare pienamente i vantaggi delle vetture usate.