Trovato materiale esplosivo in un terreno a Telti. A segnalare la presenza sospetta è stato un cittadino che, mentre passava in zona, ha notato alcuni oggetti potenzialmente pericolosi in mezzo alle sterpaglie e contattato i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno messo in sicurezza l’area accertando che si trattava di materiale esplosivo abbandonato da diverso tempo e in stato di deterioramento.

Considerata la particolare situazione, è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Reparto Territoriale di Olbia che hanno valutato che si trattava di alcune matasse di miccia a lenta combustione e di diverse cartucce di esplosivo, il tutto in avanzato stato di deterioramento e verosimilmente abbandonate sul posto da diversi anni.

Gli artificieri hanno provveduto allo smaltimento del materiale rinvenuto, eliminando ogni rischio per l’incolumità pubblica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata