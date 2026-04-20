Il vuoto normativo, le mire speculative, il silenzio-assenso degli enti coinvolti.

La Sardegna è nel mirino: non solo per gli interessi off shore sul mare, ma anche per quelli on shore a terra. Le multinazionali di eolico, fotovoltaico e agrivoltaico stanno ripresentando progetti dappertutto. Tra Villanova Monteleone e Ittiri, nell’oasi di ripopolamento del Grifone a Monte Unturzu, un gruppo tedesco sta realizzando dieci nuove torri eoliche. E ora sarebbe di nuovo a rischio anche il monumento dei monumenti, cioè la Reggia nuragica di Barumini. A questi bisogna aggiungere gran parte dei luoghi che il tempo ha fatto arrivare fino a noi in uno stato di conservazione straordinario: il Pozzo Sacro di Santa Cristina, la Basilica di Saccargia, la Domus de Janas S’Incantu di Putifigari e molti altri.

La situazione

A Barumini è dei giorni scorsi la notizia del riavvio del percorso per il progetto “Luminu”, costituito da 17 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 6,6 megawatt per una potenza complessiva di 112,2 megawatt da realizzarsi nei territori di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, e delle opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus. Un ecomostro con vista sulla Reggia nuragica scoperta dall’accademico dei lincei Giovanni Lilliu e patrimonio unico al mondo. La realizzazione del maxi piano pareva scongiurata, invece il vuoto normativo sardo e la nuova legge nazionale sulle aree idonee spingono la società proponente a rigiocare le sue carte sul tavolo di una transizione energetica che rischia seriamente di deturpare una delle località più gettonate della Sardegna dal punto di vista storico-archeologico.

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