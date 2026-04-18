Un progetto che nasce con l’obbiettivo di far sperimentare all’ospite uno straordinario percorso esperienziale della Sardegna, quella autentica e legata al valore delle tradizioni.

Posata oggi a Tortolì la prima pietra del progetto Jana, che prevede la realizzazione di un borgo artigianale con al suo interno 50 laboratori artigiani di produzione e vendita che si affacciano su una grande piazza dove i visitatori potranno immergersi nel fascino di una cultura ancestrale ricca di sapienti lavorazioni.

È inoltre prevista la realizzazione di Cav e multiproprietà e abitazioni private per chi vuole soggiornare per lunghi periodi in una realtà che ancora esprime un forte legame con il territorio le tradizioni e la cultura locale.

Tutte le costruzioni saranno immerse nelle verde e verranno realizzate in pietra e materiali naturali secondo le tradizioni della antica architettura sarda.

Nel video le parole di Giorgio Mazzella, che sottolinea la valenza del progetto per lo sviluppo turistico della zona.

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