C'è un appartamento con grande terrazza nel quartiere storico di Stampace da dove poter mirare tramonti sensazionali e vedere la villa del Poeta sardo Tigellio. L'appartamento, che è inserito al sesto piano di un palazzo con le facciate che verranno ristrutturate proprio per questo mese, è oggi da ristrutturare e fu reinventato negli anni '90 da un’interior designer con soluzioni raffinate che creavano un incontro armonioso tra la modernità dell'epoca ed elementi di antiquariato di pregio. Grande salone di 50 mq con vista aerea sulla villa di Tigellio e grande terrazza di 230 mq che oltre il tramonto vede anche il quartiere di Castello. Cucina, 3 camere da letto matrimoniali, 2 bagni e altro salotto di 25 mq con camino e vetrate sulla terrazza. Il comodo garage collegato direttamente con l'ascensore completa le dotazioni di questo bellissimo immobile.

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335 5490838

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