Quando si parla di benessere della pelle, la prospettiva della Dott.ssa Eleonora Peralta unisce competenza scientifica e attenzione alla persona. Farmacista e cosmetologa presso la Parafarmacia Sant’Ignazio, la Dott.ssa Peralta interpreta la dermocosmesi come uno strumento concreto per leggere i bisogni della pelle e accompagnare ogni persona con un consiglio mirato, capace di rispondere non solo alle esigenze estetiche, ma al benessere complessivo della persona.

“Essere sia farmacista che cosmetologa mi permette di avere una visione più completa della pelle e delle sue esigenze”, racconta Peralta. “Nel mio lavoro quotidiano, la cosmetologia è uno strumento essenziale per costruire un consiglio dermocosmetico su misura”. Un approccio nato da una passione profonda: “Già da piccola mi rendevo conto che dedicare attenzione alla cura di me stessa mi faceva stare meglio, non solo esteticamente ma anche a livello psicologico. Ho capito presto che la pelle è strettamente legata al nostro benessere interiore”.

Parlando della pelle, la Dott.ssa ci spiega che: “Con l’avanzare dell’età, i processi cellulari rallentano: diminuisce la produzione di collagene ed elastina, il turnover cellulare si riduce e le strutture diventano progressivamente più fragili”. Stress, alimentazione scorretta, esposizione solare e inquinamento possono accelerare questi processi, rendendo ancora più importante un supporto quotidiano.

Il collagene occupa un ruolo centrale in questo equilibrio. “La sua produzione diminuisce fisiologicamente con il progredire dell’età e la pelle perde elasticità e compattezza”, osserva la Dott.ssa Peralta. “Il collagene è fondamentale perché rappresenta il principale sostegno strutturale dei tessuti”. Per questo, sostenere la sintesi di collagene attraverso uno stile di vita corretto e un’integrazione mirata può aiutare a mantenere la pelle più tonica e vitale.

In questo contesto si inserisce il nuovo integratore Hyaluskin Advance firmato Decofarm, che la Dott.ssa descrive come “un integratore completo pensato per supportare il benessere di pelle, capelli e unghie. La sua formulazione combina peptidi di collagene che contribuiscono al sostegno strutturale dei tessuti, acido ialuronico per mantenere l’idratazione, vitamina C ed E come supporto alla sintesi di collagene e per la protezione dallo stress ossidativo, vitamine del gruppo B e rame supportano il metabolismo cellulare e la produzione di cheratina, contribuendo a mantenere pelle, capelli, unghie e articolazioni sane, forti e vitali”.

Hyaluskin Advance è proposto in un pratico barattolo di polvere da 800 gr: con una dose giornaliera di 11 gr, di cui 10 gr di collagene, garantisce 72 giorni di trattamento, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La Dott.ssa Peralta sottolinea l’importanza della regolarità nell’assunzione. “I primi benefici percepibili si notato generalmente dopo 4-6 settimane di uso costante” afferma.

Hyaluskin Advance può essere inserito facilmente nella routine quotidiana: “Si può assumere a stomaco pieno o vuoto, l’ideale sarebbe al mattino prima di colazione.” Il prodotto si rivolge sia a chi inizia a percepire i segni del tempo, sia a chi desidera un’azione preventiva, specie in presenza di ritmi frenetici, stress ossidativo o fragilità di pelle, capelli, unghie e articolazioni.

“Il mio consiglio è di affrontare i segni del tempo con consapevolezza: accettarli come parte della propria storia è fondamentale”, conclude la Dott.ssa Peralta. “Allo stesso tempo, una skincare adeguata e integratori specifici possono aiutare a mantenere tonicità, idratazione e benessere cutaneo. Prendersi cura della pelle dall’interno significa considerarla come un riflesso del nostro benessere generale, trasformando la cura di sé in un gesto quotidiano di cura estetica e psicologica.”

Hyaluskin Advance è disponibile esclusivamente nelle Parafarmacie Sant’Ignazio e su decofarm.it.

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

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