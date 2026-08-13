Per vedere all’opera Achille Lauro al Red Valley bisognerà aspettare l’una di notte. L’artista più atteso dell’11ª edizione del festival targato Magma Events, al via oggi a Olbia, si esibirà a mezzanotte e 55’, e lo stesso destino toccherà nei prossimi giorni agli altri “big” della manifestazione.

Ma la notte – si sa – è giovane, anche a Olbia, dove inaugurare la tre giorni del Red Valley 2026 oggi alle 18 toccherà a DoDoJ, seguito de Damianito, con i loro dj set. Poi, la scaletta propone Mara Sattei dopo le 20, Chiello poco prima delle 21, Clara alle 21.45 e Ditonellapiaga alle 22.35, dunque Bresh a mezzanotte meno un quarto e Achille Lauro un’ora dopo. Infine, i dj set di Boss Doms e Damianito, che accompagneranno tutti a casa.

Domani nel cuore della notte, ed esattamente all’una, si esibirà Anna, preceduta da (nell’ordine) Lil CR, 18K, Le-One, Promessa, 22Simba, Noyz Narcos, Kid Yugi e Shiva; tra un’esibizione e l’altra i dj set e Perreo, e in chiusura la dance-elettronica degli Euroclub.

Quanto a Ferragosto, Ernia, Annalisa e Sfera Ebbasta si esibiranno tra le 22.35 e le 2 di notte in una data che aprirà Botteghi e proseguirà con Klem, Low-Red, Rrari Dal Tacco, Ludwig, Samurai Jay e Sayf, più i dj set di Gerry Pulci, direttamente da Radio 105, e Damianito, che faranno ballare il pubblico fino alla chiusura dei cancelli.

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