Il gasolio continua a salire: in Sardegna 2,08 euro al litro, è tra le regioni più careLe nuove rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy
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Assorbito dal mercato fuori controllo e ormai anche superato: il taglio delle accise sul gasolio confermato dal governo non basta più per tenere il prezzo sotto la soglia “psicologica”, come viene definita, dei 2 euro al litro.
Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati a questa mattina, i prezzi medi dei carburanti sulla rete stradale italiana continuano a salire, con significative differenze tra le varie regioni: la Sardegna continua a restare nella fascia medio-alta.
Nell’Isola il gasolio self-service costa in media 2,087 euro al litro, la benzina (self) si attesta su 1,996 euro al litro. Il Gpl servito è a quota 0,859 euro al litro.
Nelle altre regioni son stati rilevati prezzi più contenuti in Veneto (2,068 €/l), Marche (2,068 €/l) e Lazio (2,070 €/l), mentre Calabria (2,105 €/l), Sicilia (2,101 €/l) e Basilicata (2,098 €/l) risultano ancora più care.
(Unioneonline/E.Fr.)