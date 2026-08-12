Battocletti regina d'Europa, delusione Jacobs: si ferma nella finale dei 100 metriL'azzurra oro a Birmingham nei 5000 metri. Infortunio all'adduttore per l'olimpionico
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Si spegne dopo una manciata di secondi la finale nei 100 metri di Marcell Jacobs agli Europei d'atletica in scena a Birmingham. Dopo un'uscita dei blocchi ingolfata, il due volte campione continentale rallenta per un problema muscolare che stronca la gioia del terzo oro consecutivo e gli nega l'ingresso nella storia al fianco del sovietico Valery Borzov e del britannico Linford Christie, unici a riuscire nell'impresa del tris europeo.
Doveva difendere il titolo conquistato nel tripudio di Roma nel 2024 (nonostante un virus e i valori del sangue crollati sotto i livelli minimi negli scorsi mesi) anche Nadia Battocletti, che si dimostra più veloce di tutto e tutti e indossa al collo la medaglia d'oro nei 5000m agli Europei di Birmingham con il crono di 15'37"84. Alle sue spalle Micol Majori agguanta la medaglia di bronzo per una doppietta tutta italiana.
La svolta della gara arriva poco dopo i 3000 metri, quando la trentina dà una prima sgasata, giusto per misurare la pressione alle avversarie, poi rallenta tatticamente e si incolonna al quinto posto in attesa dello sprint finale. Che arriva, puntuale, a 200 metri dal traguardo, quando Battocletti mette le ali e non lascia spazio alla spagnola Marta Garcia.
In un imprevisto appuntamento con la storia, ci aveva già pensato Eloisa Coiro ad accendere il tricolore in terra inglese. L'azzurra, infatti, sfreccia in mattinata nella batteria degli 800 metri valida per la semifinale in 1:57.56, restando coperta fino al rettilineo conclusivo, e stabilisce il nuovo record italiano nella competizione, infrangendo il primato di Gabriella Dorio, mai messo in discussione dal 5 luglio 1980.
La seconda giornata della rassegna continentale regala alla spedizione italiana anche un poker di quattro qualificazioni su quattro in finale nel salto in alto, una prima volta per gli azzurri nel corso di un europeo. Il campione in carica Gianmarco Tamberi ipoteca la qualificazione con 2,23 alla sua seconda prova, stessa misura valicata dall'oro europeo U23 Matteo Sioli, mentre per Edoardo Stronati e Christian Falocchi basta un 2,19 per mettere le ali.
(Unioneonline)