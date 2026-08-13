Elegante e sorridente, del resto era la sua festa. San Nicolò d'Arcidano ha una nuova centenaria. Il 12 agosto ha spento 100 candeline Nemesia Muscas. Per l'occasione è stata celebrata una messa nella chiesa parrocchiale del paese. Erano presenti tutta la sua famiglia e gran parte del Consiglio comunale. Ma c'erano anche tanti cittadini affezionati alla nonnina del paese.

La festa per la centenaria, sorella dell'ex sindaco Luigi Muscas, è poi proseguita nel sagrato della chiesa. Per l'occasione era presente anche il sindaco Davide Fanari, che ha donato alla centenaria un bouquet di fiori. Le è stata consegnata anche una targa ricordo contenente gli auguri da parte della comunità e un'altra con la copia dell'atto di nascita.

«È stato un onore e un'emozione poter festeggiare insieme alla nostra concittadina Nemesia Muscas questo importante traguardo di vita: 100 anni portati in maniera straordinaria, con il sorriso e una grande voglia di vivere», ha commentato il primo cittadino, «è diventata un vero e proprio simbolo ed esempio per la nostra comunità. Porgiamo alla nostra amata concittadina i più sinceri auguri di lunga vita».

Nemesia Muscas è attualmente ospite presso la casa di riposo di San Nicolò d'Arcidano.

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