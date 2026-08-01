NP IMMOBILIARE SRL presenta un nuovo progetto di riqualificazione edilizia a Cagliari. L'intervento interesserà un fabbricato situato in via Santa Rosalia 6, nel quartiere di Santa Maria Chiara, dove saranno realizzati otto bilocali di nuova costruzione pensati per coniugare comfort abitativo, efficienza energetica e qualità costruttiva.

L'edificio sarà oggetto di una riqualificazione completa: le facciate verranno rifatte con cappotto termico e ogni appartamento sarà dotato di impianti idrici ed elettrici di nuova installazione, infissi di ultima generazione, nuove pavimentazioni, bagni e finiture moderne, in linea con gli attuali standard costruttivi.

Le unità abitative, con superfici comprese tra 40 e 55 metri quadrati, saranno distribuite su tre livelli. Al piano terra troveranno spazio due appartamenti, uno dei quali con veranda coperta e giardino privato, mentre il primo e il secondo piano ospiteranno tre bilocali ciascuno, tutti composti da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno e balcone.

Uno degli aspetti distintivi dell'intervento riguarda la possibilità, per chi acquisterà durante la fase di realizzazione, di personalizzare finiture e distribuzione degli spazi interni, adattando l'abitazione alle proprie esigenze.

Gli immobili saranno inoltre realizzati con caratteristiche tali da consentire l'accesso ai Mutui Green, grazie agli elevati standard di efficienza energetica previsti dal progetto.

Le abitazioni saranno proposte con prezzi a partire da 127.000 euro, rappresentando un'opportunità sia per chi è alla ricerca della prima casa sia per chi intende effettuare un investimento immobiliare in una delle aree residenziali della città.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il referente Matteo al 347 273 4611 oppure consultare il sito www.nicolaperraimmobiliare.it.

Informazione promozionale a cura di NP Immobiliare

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