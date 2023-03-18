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Economia

20001110-CAGLIARI-POL- CIAMPI A CAGLIARI: VISITA E ACQUISTI IN VILLAGGIO EURO. L'arrivo del Presidente della Repubblica,Carlo Azeglio Ciampi, l villaggio euro di Cagliari, inaugurato oggi, dallo stesso Capo dello Stato. MARIO ROSAS -ANSA-CD
20001110-CAGLIARI-POL- CIAMPI A CAGLIARI: VISITA E ACQUISTI IN VILLAGGIO EURO. L'arrivo del Presidente della Repubblica,Carlo Azeglio Ciampi, l villaggio euro di Cagliari, inaugurato oggi, dallo stesso Capo dello Stato. MARIO ROSAS -ANSA-CD
Economia

#AccaddeOggi: 3 maggio 2002, l'euro diventa la moneta ufficiale in tutta la Ue

Il cambio fissato a 1936,27 lire. L'Italia esprime il presidente della Commissione Ue Romano Prodi, a Palazzo Chigi c'è Berlusconi e al Quirinale Ciampi

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20020724 - PORCIA (PORDENONE) - CRO - UNABOMBER: SCOPPIA VASETTO NUTELLA IN FRIULI, DONNA INCOLUME - Vasetti di Nutella in uno scaffale dell' Iperstanda di Porcia (Pordenone) dove ieri sera Pamela Martinello ne aveva comprato una confezione. MASSIMILIANO MISSINATO/ANSA/DEF
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Economia

#AccaddeOggi: 20 aprile 1964, commercializzato il primo barattolo di Nutella

La crema spalmabile più conosciuta al mondo

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Economia

"Enologo Cult 2021" assegnato a Mariano Murru

Il riconoscimento all'anteprima del Merano Wine Festival

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L'economia nel 2020, un anno di notizie attraverso le immagini
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Economia

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Gli avvenimenti più importanti degli ultimi dodici mesi raccontati per immagini
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Roma, la protesta dei lavoratori Air Italy
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Economia

Air Italy, il presidio dei lavoratori a Roma

I dipendenti della compagnia in liquidazione davanti al Ministero dei Trasporti
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Air Italy, si mobilita anche la Fasi
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Economia

Air Italy, la Fasi solidale con i lavoratori: presidio a Milano

Una rappresentanza della Federazione dei circoli sardi ha organizzato un picchetto davanti allo scalo milanese
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Bit Milano, Sardegna presente con 57 operatori
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Economia

Sardegna in vetrina a Milano: 57 operatori alla Bit

Presente anche l'assessore al Turismo Gianni Chessa
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Milano, Sardegna protagonista all'Artigiano in Fiera
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Economia

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Oltre 100 espositori dell'Isola alla prestigiosa kermesse che promuove le eccellenze regionali
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Anche Virginia Saba e Susan Pompeo a Villa Madama
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Economia

Vertice Di Maio-Pompeo, a Villa Madama anche Virginia Saba

Anche la compagna del ministro degli Esteri all'incontro con il segretario di Stato Usa
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Una lunga giornata di manifestazione per i lavoratori di Porto Canale
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Economia

Porto Canale, la protesta dei dipendenti

I lavoratori hanno dato vita a un corteo e a un sit-in sotto la sede del consiglio regionale
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La manifestazione degli ex lavoratori Alcoa a Roma
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Economia

La vertenza al Mise: 100 lavoratori in presidio

Obiettivo è far ripartire in tempi brevi la produzione di alluminio
Angelo Cucca
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Ammortizzatori sociali per gli operai ex Alcoa, Di Maio firma il decreto
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Economia

Ammortizzatori sociali, sit-in a Roma dei lavoratori ex Alcoa

Nella Capitale era presenti 60mila lavoratori delle 18 aree di crisi complessa in 11 regioni, compresi quelli sardi
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La sala alla Fiera di Cagliari per l'assemblea di Coldiretti (foto ufficio stampa)
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Economia

Alla Fiera l'assemblea di Coldiretti. Sul palco anche Salvini

Cinquemila rappresentanti del comparto al raduno nel capoluogo. Presente anche il ministro dell'Interno
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Tramatza, centinaia di allevatori in assemblea
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Economia

Tramatza, centinaia di pastori in assemblea

Allevatori riuniti per fare il punto sulla "battaglia" con gli industriali
Piera Serusi
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Bit, le bellezze della Sardegna in vetrina a Milano
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Economia

Bit 2019, la Sardegna sotto i riflettori

L'Isola protagonista alla Borsa internazionale del Turismo. Allo stand della Regione presenti 59 operatori
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Via a Cagliari al "Sardinian Job Day"
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Economia

Via a Cagliari al "Sardinian Job Day", tutti in fila per trovare lavoro

L'appuntamento è sino a domani alla Fiera di Cagliari
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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