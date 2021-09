Prosegue il percorso per il riavvio dello stabilimento di produzione di alluminio primario che la Sider Alloys ha presentato per la fabbrica di Portovesme. Passi avanti sono stati fatti durante la Conferenza di servizi relativa al progetto. La Provincia avrebbe dato parere favorevole su alcuni aspetti dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) che avevano richiesto un supplemento di istruttoria alcuni giorni fa quando l'azienda aveva presentato tutta la documentazione richiesta dall'assessorato regionale della Sanità e la Regione aveva dato il via libera alla Valutazione di impatto ambientale.

Adesso l’ente locale chiede tempo per stendere il documento finale, alla riunione di oggi non era presente la Soprintendenza dei beni culturali che deve esprimersi nel merito.

"Ci auguriamo da questo momento che i progetti accantonati in questi mesi che hanno rallentato il riavvio dell'impianto possano riprendere affinché si dia una risposta a tutti quei lavoratori che fino ad oggi hanno atteso con sofferenza il rilancio dell'impianto - commenta Rino Barca della Fsm Cisl - comunque dovremmo essere sempre vigili affinché tutto venga effettuato nella migliore condizione possibile".

