La Ferrero ha concluso un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione WK Kellogg KLG. Un accordo che unisce due storici produttori di alimenti sulle due sponde dell'Atlantico.

L'acquisizione, che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero. L'azienda in Nord America conta attualmente più di 14.000 dipendenti in 22 stabilimenti e 11 uffici. «Questa è più di una semplice acquisizione: rappresenta l'unione di due aziende, ognuna con un'eredità orgogliosa e generazioni di consumatori fedeli», ha dichiarato in una nota Giovanni Ferrero, Presidente esecutivo del Gruppo, che ha sottolineato come l’operazione sia «una pietra miliare» nel percorso della società in Nord America, che infonde «fiducia nelle opportunità» future.

«L'ingresso a far parte di Ferrero fornirà a WK Kellogg Co maggiori risorse e maggiore flessibilità per far crescere i nostri marchi iconici in questo mercato competitivo e dinamico», ha dichiarato Gary Pilnick, Presidente e Amministratore delegato di WK Kellogg.

WK Kellogg, l'azienda dietro Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies e una varietà di altri cereali, oggi ha un valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e un debito di oltre 500 milioni di dollari. L'invenzione dei cereali Corn Flakes nel 1894 da parte del fondatore dell'azienda, Will Keith Kellogg, portò alla nascita dell'azienda all'inizio del XX secolo. Si racconta che il cereale a base di grano sia nato per caso, ma che abbia poi rivoluzionato l'industria della colazione.

Fondata quasi 80 anni fa in Italia, Ferrero si è espansa a livello internazionale fino a diventare la terza azienda dolciaria al mondo nel settore del cioccolato, con circa 35 marchi venduti in oltre 170 paesi. La sua offerta include, oltre a Ferrero Rocher e Nutella, anche Butterfinger, Baby Ruth, Kinder e gli omonimi dolcetti al cioccolato. Il gruppo ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro, equivalenti a circa 21,5 miliardi di dollari, nell'ultimo esercizio finanziario, in crescita di quasi il 9% rispetto al periodo precedente, grazie alle sue attività negli Stati Uniti e in Italia. Ferrero ha puntato sugli Stati Uniti per acquisizioni volte a crescere geograficamente e ad espandersi per categoria. Ha acquisito Wells Enterprises, il produttore di Blue Bunny e di altri marchi di gelato, e in precedenza ha concluso un accordo da 2,8 miliardi di dollari per l'acquisizione del business statunitense del cioccolato di Nestlé.

WK Kellogg è il risultato dello scorporo, circa due anni fa, della divisione nordamericana dei cereali di Kellogg in una società quotata in borsa. La restante attività globale di snack, chiamata Kellanova, ha accettato di cedersi a Mars in una transazione da oltre 30 miliardi di dollari lo scorso anno.

