Un brindisi alla Sardegna domani ad Alghero con l’Akènta Day, lo spumante subacqueo grande eccellenza italiana, prodotto dalla Cantina Santa Maria La Palma. Un vino unico, affinato a 40 metri di profondità nelle acque cristalline dell’Area marina protetta di Alghero. Ogni bottiglia è un’opera d’arte, un pezzo unico, non replicabile. Prodotto in numero limitato, è un vino di altissima qualità ed estrema esclusività: il vino ideale per appassionati ed estimatori e per un regalo molto speciale, indimenticabile.

In occasione dell’Akènta Day, domani appuntamento alle 10 nella banchina del Molo Dogana, da dove partiranno le imbarcazioni “Akènta Boats”. Arrivati nel punto dove affina lo spumante, ci sarà l’emersione delle bottiglie, con dj set e brindisi a bordo.

È aperta a tutti la manifestazione in programma domani sera, a partire dalle 20.30, con “Sfilata Akènta – Brindisi di Sardegna”: sfilata di abiti, maschere e cori dell’Isola nel centro storico di Alghero. Con partenza da piazza Sulis, questo è il percorso: Bastioni Cristoforo Colombo, Bastioni Marco Polo, via Manno, piazza Duomo, corso Carlo Alberto, via Gilbert Ferret. L’arrivo è previsto intorno alle 22.30 nel Largo San Francesco.

