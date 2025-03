Per una settimana sono stati in Sardegna per conoscere il settore agricolo sardo. Un vero scambio di idee e considerazioni fra gli agricoltori della Lettonia e della Sardegna durante una visita organizzata dalla Welcome to Sardinia DMC che ha visto come “cicerone” Roberto Meloni, sardo da oltre vent'anni in Lettonia, che è considerato una vera star dello spettacolo con programmi tv e partecipazioni a importanti festival musicali, tra i quali il celebre Eurovision.

Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, è stato possibile mostrare ai ventidue ospiti della Lettonia la splendida realtà del settore agricolo sardo, organizzando incontri e degustazioni.

Visite organizzate in varie aziende di coltivazione di cereali, stabilimenti caseari ma anche aziende di allevamento e apistiche nei comuni di Ardara, Mandas, Donori e Dolianova. Una visita iniziata nel nord Sardegna, nel comune di Ardara che ospitava anche la festa delle Cantine "Centinas de Su Regnu” e che è proseguita a Mandas in piccole realtà locali del vino, del formaggio e con un pranzo speciale tipicamente sardo con il sempre presente maialetto nell’agriturismo Vigne Ducali.

Uno scambio di conoscenze per quanto riguarda strumenti e metodi di coltivazione e di produzione, che ha potuto evidenziare ancora una volta come sia la terra il vero cuore pulsante della Sardegna e anche della Lettonia.

Fondamentale è stata la collaborazione dei sindaci Francesco Dui (Ardara) e Umberto Oppus (Mandas) che si sono messi a disposizione per poter confermare organizzare le visite nel modo migliore. Il prossimo gruppo dalla Lettonia sempre coordinato dalla Welcome to Sardinia DMC, è previsto a metà maggio. Altri operatori verranno a visitare la Sardegna, sempre con l’obiettivo di conoscere la realtà agro-alimentare sarda e potersi confrontare su temi comuni e di grande interesse generale.

