Nuovo riconoscimento per il Pane tradizionale di Villaurbana. Elena Lai, titolare del panificio “Pintau – Su Pani fattu in Domu”, ha avuto il premio di “Miglior Pane Tradizionale” nel corso del contest organizzato a Nuoro dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC).

Lai, nella categoria “Pane Tradizionale”, ha presentato su “Civraxu”, realizzato secondo tradizione. «Uno dei pani tipici di Villaurbana – commenta la vincitrice – e anche uno di quelli che vendiamo maggiormente».

A conferire il riconoscimento una giuria composta da 6 persone: due facevano parte della giuria popolare, due panificatori e insegnanti panificatori e altre due esponenti che si sono distinti per aver vinto un premio a livello nazionale per il pane più innovativo e per il pane farcito.

«Del nostro Civraxu – prosegue la vincitrice - è stato apprezzato l’aspetto estetico, ma soprattutto il profumo e la consistenza particolare dovuta all’utilizzo esclusivo del lievito madre e di semole a chilometro zero». Nel corso del contest sono state valutate diverse tipologie di pane, presentate da diverse zone della Sardegna, come per esempio in pane carasau o il coccoi.

«La soddisfazione più grande – conclude Lai - è sicuramente veder apprezzare il nostro prodotto anche da dei grandi professionisti del settore. Cerchiamo ogni giorno di migliorarci senza ricorrere a scorciatoie per quanto riguarda i lunghissimi tempi di lievitazione e nella gestione del lievito madre, utilizzando materie prime d’eccellenza anche se non economiche. E questo premio ci fa capire che sicuramente stiamo seguendo la strada giusta».

© Riproduzione riservata