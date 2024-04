È in programma per domani, sabato 27 aprile, a Villasimius la festa del pane. L'iniziativa è dell'associazione culturale "La Tartaruga" con la collaborazione della Pro Loco e del Comune. Prevista la confezione e la cottura in due antichi forni del paese.

Il primo forno si trova in via Umberto 26; il secondo in Via Vittorio Emanuele 45.

«L’evento - dice Simona Vargiolu, presidente de "La tartaruga" – è parte integrante di un seminario, “Sa Mer’e Domu”, un progetto che descrive il ruolo e il valore della figura femminile in Sardegna». «“Sa festa de su pani” - aggiunge - rappresenta il ruolo della donna come panificatrice nella tradizione sarda».

I due forni, dalle 9.30 in poi, saranno visitabili e si potrà assistere alle fasi della preparazione e della cottura di vari tipi di pane.

Il cortile di via Umberto, allestito per l’occasione, dalle 10 ospiterà la scrittrice ed antropologa Claudia Zedda che parlerà di donne, pane, culto e tradizione, di riti e di storia.

Dopo la cottura, il pane verrà benedetto e distribuito a tutti gli ospiti, accompagnato da ottimi prodotti offerti da espositori e produttori locali. Vini compresi.

Prevista anche l'esibizione di giovani improvvisatori in limba sarda che allieteranno gli ospiti durante il pomeriggio: si tratta di Matteo Frau, Simone Monni, Luca Pinna, Severino Monni e Mario Aledda.

