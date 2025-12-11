Tre cori sardi vincono la XVI edizione del Premio Biennale Città di OzieriPremiati “Gusana” di Gavoi, “Santu Nigola” di Ortueri e “Urisè” di Orosei
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Teatro Civico “Oriana Fallaci” ha ospitato la serata finale della XVI edizione del Premio Biennale Città di Ozieri per cori tradizionali sardi. Hanno vinto i cori “Gusana” di Gavoi e “Santu Nigola” di Ortueri per la sezione tradizionale e il coro femminile “Urisè” di Orosei per la sezione evolutiva.
Sono state assegnate anche alcune menzioni: a Claudio Chironi, voce del coro “Canarjos” di Nuoro, migliore solista; ancora al coro “Canarjos” menzione per la migliore esecuzione del brano edito “S’aneddu” (testo e musica di Bobore Nuvoli); al coro “Cortes” di Siurgus Donigala la menzione per la composizione “Chentza mai piedadi” (testo e musica di Ignazio Perra).
La serata è stata arricchita da due partecipazioni prestigiose: gli Istentales, già presenti nelle passate edizioni della Biennale, e Sherrita Duran, cantante americana laureata in opera lirica che ha collaborato con Zucchero e che si è da poco appassionata al canto sardo.
Alla fine, sul palcoscenico del Teatro Civico ozierese sono saliti tutti i cori, per una emozionante esecuzione del tradizionale “Deus ti salvet Maria”, con la direzione di Giovanna Demurtas.