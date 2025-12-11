Il Teatro Civico “Oriana Fallaci” ha ospitato la serata finale della XVI edizione del Premio Biennale Città di Ozieri per cori tradizionali sardi. Hanno vinto i cori “Gusana” di Gavoi e “Santu Nigola” di Ortueri per la sezione tradizionale e il coro femminile “Urisè” di Orosei per la sezione evolutiva.

Sono state assegnate anche alcune menzioni: a Claudio Chironi, voce del coro “Canarjos” di Nuoro, migliore solista; ancora al coro “Canarjos” menzione per la migliore esecuzione del brano edito “S’aneddu” (testo e musica di Bobore Nuvoli); al coro “Cortes” di Siurgus Donigala la menzione per la composizione “Chentza mai piedadi” (testo e musica di Ignazio Perra).

La serata è stata arricchita da due partecipazioni prestigiose: gli Istentales, già presenti nelle passate edizioni della Biennale, e Sherrita Duran, cantante americana laureata in opera lirica che ha collaborato con Zucchero e che si è da poco appassionata al canto sardo.

Alla fine, sul palcoscenico del Teatro Civico ozierese sono saliti tutti i cori, per una emozionante esecuzione del tradizionale “Deus ti salvet Maria”, con la direzione di Giovanna Demurtas.

