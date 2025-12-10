Un'intera giornata dedicata alle lingue della Sardegna: il sardo, con le sue varietà storico-letterarie (logudorese e campidanese), il sassarese, il gallurese, l’algherese e il tabarchino. Domenica a partire dalle 9.30 è in programma a Siligo l’evento Raighinas de identidade, promosso dall'amministrazione comunale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione attuale e futura delle lingue della Sardegna, esplorandone le prospettive di diffusione anche alla luce delle moderne tecnologie, con particolare attenzione al linguaggio corrente e all’uso dei neologismi. Saranno proposti percorsi di valorizzazione attraverso musica, canto popolare, poesia e letteratura, coinvolgendo artisti e realtà rappresentative delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

La giornata sarà strutturata in due parti. Al mattino (9.30) nel Centro di aggregazione culturale in piazza Maria Carta e nel primo pomeriggio (ore 15) nella sala del Consiglio comunale si svolgeranno i momenti di approfondimento, in collaborazione con l’associazione “Intrecci Culturali”. Dalle 17 si torna nel Centro di aggregazione culturale per una serata musicale a cura della Fondazione Maria Carta.

