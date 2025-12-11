Sono numerose, anno dopo anno, le donazioni che arricchiscono il patrimonio del Museo Antoine de Saint-Exupéry del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. L’ultima, particolarmente significativa, riguarda un fondo composto da trentatré volumi, tra cui rare edizioni de Il Piccolo Principe, traduzioni in varie lingue e dialetti, oltre a testi critici dedicati all’opera e alla figura del celebre autore francese. Come spesso accade, anche questa donazione è il risultato diretto di una visita al Museo da parte di studiosi ed esperti di Saint-Exupéry.

Protagonista del gesto è infatti il professor Fernando Schirosi, ordinario di Lingua e Letteratura francese all’Università di Bari, figura di spicco nel panorama accademico nazionale e internazionale. Membro di numerose società scientifiche, dalla Société des Amis de Victor Hugo alla Società Italiana di Studi di Letteratura Francese, Schirosi ha dedicato la sua lunga attività di ricerca agli autori dell’Ottocento e Novecento francese, firmando saggi e articoli di riferimento per studiosi di tutto il mondo. Il professore, che ha anche curato una propria traduzione del Piccolo Principe, ha scelto di affidare la sua collezione al M.A.S.E., ritenendo che fosse il luogo più idoneo per custodire il frutto di anni di studio e passione.

«Una raccolta così preziosa - ha spiegato - trova ad Alghero la sua casa naturale, in un museo che valorizza la figura dell’autore con rigore scientifico e sensibilità culturale». Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico del M.A.S.E., Massimiliano Fois, che ha annunciato come questa non sarà l’unica novità in arrivo. «A breve - ha dichiarato Fois - il Museo accoglierà altre importanti donazioni da parte di collezionisti privati. Segno che il legame tra Saint-Exupéry, la sua eredità letteraria e la nostra città continua a crescere, alimentato da studiosi e appassionati di tutto il mondo». Il fondo donato dal professor Schirosi arricchisce ulteriormente il percorso culturale del Museo, confermandolo come punto di riferimento internazionale per la ricerca e la divulgazione sull’autore del Piccolo Principe.

