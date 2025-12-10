Proseguono gli appuntamenti autunnali di ViaConvento nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4 a Quartu. Domani 11 dicembre, alle 18, verrà presentato il libro “Le tre vite di Lisa”, di Margherita Eichberg e Maurizio Federico.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione Athanatos. Il libro racconta la vicenda di Lisa, adottata in Ucraina e scomparsa a soli 17 anni a seguito di una trasfusione incompatibile avvenuta durante un trapianto di midollo osseo, indicato come cura per una patologia ematologica non oncologica. Nell’opera gli autori ripercorrono i passaggi, spesso complessi e dolorosi, che li hanno portati all’adozione, un atto di pura generosità che la vita ha restituito nella forma più crudele: la perdita della loro figlia, nel cuore di un sistema sanitario ritenuto eccellente ma rivelatosi fallibile. A dialogare con gli Autori saranno Giusy Fanti e Luigi Alfonso. “L’appuntamento”, spiegano gli organizzatori, "offrirà uno spazio di ascolto e confronto su una storia che continua a toccare nel profondo, invitando alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva”.

© Riproduzione riservata