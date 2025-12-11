«Un momento simbolico e di memoria per ricordare un uomo importante per la storia del nostro Paese e della nostra Isola». Così il rettore Francesco Mola ha introdotto questa mattina l’intitolazione dell’aula B del Campus Sant’Ignazio a Emilio Lussu, nel cinquantenario della sua morte.

Alla cerimonia erano presenti l’assessora all’Istruzione del Comune di Cagliari Giulia Andreozzi e l’onorevole Camilla Soru, in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Alle 10, tra gli applausi degli studenti, il Rettore ha scoperto la nuova targa dedicata al politico, intellettuale e fondatore del Partito Sardo d’Azione.

Emilio Lussu (1890–1975), scrittore, politico e fondatore del Partito Sardo d’Azione, è considerato una delle figure più autorevoli dell’antifascismo italiano. Reduce pluridecorato della Prima guerra mondiale e autore del celebre “Un anno sull’Altipiano”, partecipò alla Resistenza e contribuì alla nascita della Repubblica. La sua vita unisce impegno civile, pensiero politico e una profonda attenzione per la Sardegna.

