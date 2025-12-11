Due giorni per celebrare l’identità culturale enogastronomica di Sassari e quattro dedicati alle arti e ai mestieri. Inizia domani alle 11 in Camera di Commercio con il convegno “Vino, cucina e ristorazione: tra cambiamenti e ricerca d’identità” il 18° Weekend dei Gusti, organizzato dall'Associazione Taribari.

Nel convegno interverranno la sommelier Federica Ghiani, il presidente AIS Sardegna, Antonio Furesi, il consulente enologico Roberto Gariup, il presidente di VINOS-Vignaioli indipendenti nordovest Sardegna, Giampiero Saccu, e l'enogastronomo e chef Piero Careddu.

Sabato giornata clou, con itinerari gastronomici nel centro storico e il banco d’assaggio dei vini naturali: dalle 12.30 alle 15.30 le antiche strade di Sassari si popoleranno di degustazioni tra circoli, trattorie e botteghe storiche che proporranno piatti iconici, ricette tradizionali e reinterpretazioni contemporanee. Novità di quest’anno sarà il banco di assaggio dei vini naturali nello spazio di Palazzo Tomè nella piazza Azuni 13, con il meglio della produzione vinicola artigianale del Nord Sardegna, dalle 17 alle 22.

Da domenica a mercoledì 17dicembre spazio ai laboratori delle arti e dei mestieri, con il centro storico che diventerà un distretto creativo dell’artigianato, dal pane delle feste alla coltivazione di orchidee, dalla ceramica alle paste polimeriche, dalle candele ai laboratori di presepi. Le sessioni di laboratori saranno ospitate dal Quod Design nella via Mercato, nell’Hub della solidarietà nella piazza Mazzotti e nello Spazio weekend dei gusti nella piazza Azuni.

