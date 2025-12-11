La Sardegna raccontata attraverso i costumi tradizionali in una delle porte d’accesso e transito per eccezione: l’aeroporto. Il Costa Smeralda di Olbia ospita fino al 31 dicembre “Trame di Sardegna – Dall’azzurro del mare al rosso della terra”.

Allestita presso l’Art Gallery, la mostra espositiva promossa dall’Associazione Accademia Sardegna nel Cuore con il supporto di In.Ser e finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna racconta l’Isola attraverso fili, colori e tradizioni antiche. Visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito, è aperta anche alle scuole, che potranno prenotare visite guidate e percorsi didattici dedicati.

Nell’esposizione la tradizione non è presentata come un elemento statico, ma come un patrimonio vivo e in trasformazione, laddove le gonne dalle pieghe profonde, i corpetti in velluto finemente decorati, gli scialli ricamati a mano e i gioielli in filigrana diventano strumenti di un viaggio nel tempo, capaci di evocare storie, identità e valori.

“Trame di Sardegna” rappresenta, così, un ponte tra passato e futuro: conoscere e comprendere queste tradizioni significa proteggerle, promuoverle e renderle accessibili a chi viaggia, a chi vive l’Isola e, soprattutto, alle nuove generazioni, nel solco della missione dell’Accademia Sardegna nel Cuore.

L’associazione nasce, infatti, con l’obiettivo di custodire e tramandare l’eredità culturale della terra dei nuraghi, impegnandosi quotidianamente in un accurato lavoro di valorizzazione delle radici sarde, attraverso la ricerca, la raccolta e lo studio di abiti, accessori e testimonianze che raccontano la storia dei territori e delle persone che li hanno abitati, e di preservazione e diffusione della cultura sarda, grazie alla collaborazione con collezionisti, artigiani, famiglie depositarie di saperi antichi e studiosi che dedicano la propria attività alla cultura materiale dell’Isola.

