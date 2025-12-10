Martedì 16 dicembre alle 20, il Teatro Civico di Alghero ospiterà la cerimonia di premiazione della 31ª edizione del Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, appuntamento ormai centrale nel panorama culturale cittadino e regionale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione organizzativa della Fidapa sezione di Alghero e della Rete delle Donne di Alghero. Un premio che negli anni ha saputo costruire autorevolezza e prestigio, riconosciuti anche a livello nazionale: nel 2016, in occasione dei novant’anni dal conferimento del Nobel a Grazia Deledda, Alghero Donna ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, suggellando il valore culturale del percorso portato avanti. La Giuria, presieduta da Neria De Giovanni, è composta da Antonio Casu, presidente de Il Cenacolo di Tommaso Moro; Antonio Maria Masia, presidente dell’associazione Il Gremio dei Sardi di Roma e dell’Unar; Massimo Milza, segretario generale dell’associazione Salpare; Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club Jane Austen Sardegna.

Per il 2025, la Sezione Prosa è stata assegnata a Laura Calosso per il romanzo “Anita” (SEM–Feltrinelli), un’opera che, attraverso una solida documentazione storica, restituisce il ritratto intenso e complesso di Anita Garibaldi, cercandone la verità più autentica di donna. Calosso, già nota per La stoffa delle donne, da cui sono state tratte due puntate di Report, ha vinto nel 2024 anche il Premio Narrativa Mandrarossa, sezione Ambiente, con L’agave della Regina Vittoria.

La Sezione Poesia, come già nella precedente edizione, si apre alla drammaturgia e diventa Arte-Poesia, premiando Clara Farina, poeta e interprete di grande intensità della poesia in lingua sarda. Molto amata dal pubblico, Farina ha saputo negli anni coniugare parola e canto, avvicinandosi anche alla scrittura e all’interpretazione teatrale dedicata a grandi figure femminili come Grazia Deledda e Marianna Bussalai.

La Sezione Giornalismo è stata assegnata ad Ambra Pintore, volto noto e apprezzato della televisione, autrice e conduttrice di format come “I cinque sensi dell’arte” e “Bistimenta”, oltre che ideatrice e regista di un progetto letterario-musicale ospitato in manifestazioni culturali e nelle scuole.

Con queste nuove assegnazioni, l’Albo d’oro del Premio si arricchisce ulteriormente, affiancando i nomi delle vincitrici 2025 a quelli, tra le altre, di Vivian Lamarque, Cristina Comencini, Barbara Alberti, Lia Levi, Catena Fiorello, e, per il giornalismo, Carmen Lasorella, Cesara Buonamici, Maria Latella, Bianca Berlinguer. Le motivazioni dettagliate saranno rese note nel corso della serata. La cerimonia, come da tradizione condotta da Neria De Giovanni, sarà accompagnata dalla musica. Aprirà l’evento il duo formato da Antonello Colledanchise e Susanna Carboni, molto amato dal pubblico per i testi in algherese e per un repertorio originale eseguito con cuatro venezuelano e clarinetto. A chiudere la serata sarà Elisa Ceravola, flautista traversiere e docente, con un percorso artistico che spazia dalla musica tradizionale alla composizione e alla direzione d’orchestra. L’ingresso è libero e gratuito. (Prenotazioni via WhatsApp ai numeri 338 8001281 e 349 0512326, oppure direttamente al botteghino dalle 19.00. Apertura teatro alle 19.30).

© Riproduzione riservata