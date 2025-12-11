Nasce a Villanovaforru uno spazio dedicato alla tutela, valorizzazione e diffusione dell’arte sarda. La Quadreria Sarda sarà un luogo contemporaneo, aperto, luminoso, pensato per rendere il patrimonio artistico locale accessibile e fruibile a scuole, famiglie, studiosi e appassionati per tutto l’anno, e per offrire percorsi di visita chiari, coinvolgenti e rispettosi delle opere. Come sottolinea il Sindaco, Maurizio Onnis: «La ricchissima collezione di arte sarda contemporanea è frutto di una quarantennale attività di sostegno e divulgazione della cultura, che ora sarà finalmente messa a disposizione di tutti». L’assessore alla Cultura, Matteo Mandis, sottolinea il patrimonio artistico presente: «Nomi come Liliana Cano, Giovanni Campus e tanti altri hanno urgenza di tornare a stabilire un contatto con un pubblico che possa captare ciò che hanno da dire, e probabilmente questa esigenza è reciproca».

L’apertura della Quadreria è fissata per sabato 13 dicembre alle 10:30. Nelle sale di via Argiolas 40 – un vecchio edificio scolastico rigenerato dal Comune – verrà allestita la mostra inaugurale "QUASAR – Geometrie Possibili": 50 opere fruibili fino al 13 marzo. Come afferma il Direttore Artistico, Paolo Sirena: «In QUASAR l’opera del singolo artista diventa il centro attorno al quale ruotano tutte le altre: uno spazio nello spazio». "QUASAR" richiama il fenomeno astronomico dei nuclei galattici attivi come punti luminosissimi che occupano il centro di galassie lontane: proprio per questo motivo, nel progetto, ogni opera esposta diventa un centro gravitazionale, un “nucleo” attorno al quale ruota l’universo dell’artista, la sua intera galassia creativa.

Oltre alle esposizioni, la Quadreria ospiterà laboratori, incontri, percorsi educativi, mostre temporanee, momenti di formazione e progetti dedicati alla diffusione dell’arte. Già domenica 14 è prevista la proiezione di Storia di un riscatto, il film di Stefano Odoardi.

© Riproduzione riservata